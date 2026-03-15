Ni el pueblo gobierna, ni la soberanía lo es todo ante los cárteles de que habla Trump

– TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

¿Pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que se deje ayudar militarmente por EU para combatir a los cárteles es un atentado contra la soberanía de México?

¿Afirmar que cárteles controlan al gobierno de la mandataria es dudar del voto ciudadano que la llevó al poder?

Por redes sociales corre un comentario que acude a la lógica al indicar que, así como se abre las puertas a médicos cubanos -y hasta se paga una millonada por ello- para ayudar a asistir a enfermos en México, bien se podría aceptar la ayuda militar de Donald Trump para combatir a narcos en el país.

El hecho de que millones de mexicanos, gran parte de la población comprueben todos los días que los carteles constituyen un gobierno paralelo que cobra derechos e impone precios finales en alimentos básicos como el huevo, el pollo, la carne, las frutas y verduras, granos y que domina la distribución y robo de petróleo y gasolinas, minerales y otros muchos bienes y servicios les confirma que Trump y su equipo tienen razón al señalar que aquí dominan los carteles por sobre el gobierno.

Y eso no es poner en duda que el voto ciudadano llevó a Claudia Sheinbaum a Palacio.

Cuando ella alega que el pueblo la votó en un obvio intento de eludir, intentar negar que los cárteles son un cogobierno, entonces se convierte en palera de ellos, un avestruz que intenta negar que existe ese enorme elefante del narco y del crimen organizado en nuestras vidas diarias en México.

Lo que ella sí sabe es que con su retórica engañosa lo que busca es refutar a Trump cuando afirma que en México domina el narco.

Pero no hay forma de que nos engañe a quienes vivimos aquí.

Hoy este debate en redes y otros medios está abierto a partir de que el presidente Trump retuiteo el mensaje en español enviado el viernes por el usuario Carlo Martín, quien en su cuenta de Truth Social cuestiona que la presidenta Sheinbaum se niegue al ofrecimiento militar del mandatario estadounidense para combatir a los cárteles en territorio mexicano.

«¿Y así dice (Sheinbaum) que no son un narco gobierno?», reprocha el usuario.

Al reenviarlo por sus redes, que suman muchos-muchos millones de seguidores no sólo en EU, sino en el mundo entero, Trump hizo suyo ese comentario y reproche.

En forma inusual -pues siempre evita confrontarse con el estadounidense- en esta ocasión la presidenta Sheinbaum aprovechó su salida de un mitin en Tecomán, Colima, para sugerir que el norteamericano es un presidente desinformado.

Sí, cómo no, dirían en mi barrio.

Indicó que se había enterado que minutos antes el presidente Trump había subido a sus redes un texto relacionado con México que contradecía la colaboración que se realiza en materia de seguridad entre ambos países.

No, Trump no contradijo nada de eso. Lo que afirmo claramente es que ella se niega a aceptar la ayuda militar para combatir a cárteles en México y que estos dominan a su gobierno en este país.

Sheinbaum consideró que Trump debía entender que «se puede colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida… (por la) soberanía, y esa no está a negociación».

Con esto la mandataria intentó distorsionar lo que dijo Trump, quien esta vez no habló de violar ninguna soberanía.

Motivada por su propio discurso Sheinbaum terminó por lanzar vivas a la soberanía y la independencia de México, las cuales no están en riesgo.

Lo que Trump dijo

El viernes, interrogado sobre todo esto antes de abordar su avión en Maryland, Trump indicó:

«Me cae muy bien (Sheinbaum), pero debería acabar con los cárteles, porque -nos guste o no- los cárteles son los que gobiernan México… no podemos permitir eso

«Ella no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no lo quiere»

Con este comentario final, Trump sugirió que la presidenta Sheinbaum podría tener algo con narcos.

Renegociación del T-MEC y elecciones en EU

Los dichos entre ambos apuntan a que podrían estar cerca de una verdadera confrontación y rompimiento de consecuencias insospechadas para ambos países.

Sin duda, Claudia Sheinbaum y México serían lo más perjudicados. La asimetría entre lo que representan ella y Trump es brutal a favor del estadounidense.

Tan sólo conque Trump decidiera cerrar la válvula del gas, de las gasolinas, de otros hidrocarburos o del flujo del maíz a México nos pondría rápidamente en la lona.

Sería un desastre impensado. Y Sheinbaum juega con eso con su retórica sobre el respeto a la soberanía o del Himno Nacional. O de que ella se debe al pueblo y no a los narcos.

Sí cómo no, dirían de nuevo en mi barrio.

Yo solo recuerdo que Trump tiene prisa en su agenda: ya se anexionó Venezuela con sus enormes recursos al llevarse limpiamente durante una madrugada a Nicolás Maduro a un tribunal en Manhattan; ya va por lo mismo en Irán; ya tiene a Cuba en su sala de cuidados intensivos para echarle mano en cualquier momento; y ya tiene a Sheinbaum y a México en su sala de espera para aplicarles su voluntad a fondo en cuando su agenda se lo diga.

Tiene elecciones vitales internas para él a finales de este año, y esta semana inician las renegociaciones del TMEC que patea cada vez que lo nombra.

No creo que sea buena idea que Sheinbaum siga con su estrategia de hablar de una soberanía que puede desaparecer en cualquier momento y de que en México manda el pueblo cuando todos sabemos que los cárteles y el crimen organizado son los que dominan todo aquí. Bueno, hasta las elecciones.