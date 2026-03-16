Angel Bleu inicia una nueva era con “Una y Otra Vez” y “BHMF”

Marcada por la feminidad, el empoderamiento

Una etapa inspirada en el pop clásico de los años 2000

Por Arturo Arellano

La artista pop mexicana abraza una etapa más segura y poderosa, marcada por la feminidad, el empoderamiento y una estética inspirada en los 2000.

La estrella pop Angel Bleu abre el 2026 con una energía renovada. Con el lanzamiento consecutivo de “Una y Otra Vez” y “BHMF (Blondes Have More Fun)”, la cantante presenta dos contrastes de su nueva era artística: la sensibilidad del amor redescubierto y la potencia de una actitud “femme fatale”.

“Ha sido muy chévere crear este mundo, es una era bien femme fatal, mujer letal. Queríamos arrancar en febrero con una canción dulce, romántica, y luego divertirnos más con las güeritas”, explicó la artista en entrevista con Diario Imagen.

“Una y Otra Vez” marca el inicio de este nuevo ciclo. Inspirada en el pop clásico de los años 2000 —con ecos de Christina Aguilera y Mariah Carey—, aborda el acto de volver a creer en el amor desde una madurez emocional y un sonido nostálgico pero fresco.

Bleu celebra el impacto que ha tenido la canción en sus seguidores: “Los fans están creando sus videos en TikTok e Instagram, eso me llena de felicidad. Pierden la pena, se dedican los temas y captan el romanticismo de la canción. Cada persona tiene su propia experiencia con la música, y eso es lo bonito.”

La intérprete asegura que los dos sencillos forman parte del mismo universo sonoro y conceptual que anticipa su segundo álbum de estudio “No teníamos ‘Blondes Have More Fun’ cuando salió ‘Una y Otra Vez’, pero sabía que el segundo tema debía venir con un videoclip. Me encanta darle sorpresas a la gente.”

A diferencia de la interpretación superficial del título, BHMF (Blondes Have More Fun) no busca jerarquías de belleza, sino celebrar la inclusión y el empoderamiento femenino “No se trata de decir que las rubias somos mejores, sino de que todas podemos salir adelante”, aclara Bleu.

El videoclip, con guiños a Pamela Anderson y estética Y2K, refuerza su mensaje de seguridad y poder personal. Además, presume un rango vocal más exigente que, según la cantante, logró sin recurrir al autotune “Mi voz en este tema tiene notas muy altas, lo hice sin autotune y me dio escalofríos cantarla. Me gusta grabar muchas tomas y elegir partes de cada una; no busco perfección, busco emoción.”

Lo humano en el proceso creativo

Angel Bleu asegura que, pese a la expansión tecnológica, su proceso artístico continúa siendo completamente orgánico “Nunca usaría inteligencia artificial para componer ni cantar. No puedes decir que es tu canción si la hizo una IA. Prefiero que se escuche mi voz real, con sus pequeños errores; somos humanos, y hasta eso es lindo en un tema.”

Actualmente, la cantante se prepara para una serie de presentaciones en vivo en las que, promesa suya, mostrará un show lleno de energía y teatralidad “Estoy entrenando full para cantar en vivo, bailar y dar un gran espectáculo. Si me duele algo, no me duele; si se cae algo, es parte del show.”

En su nueva etapa, Bleu también se muestra más reflexiva sobre su crecimiento personal y sobre el lugar de las mujeres en la industria “Me siento orgullosa de las artistas del mundo. Aunque el machismo sigue presente, ya no me callo. A mis 19 habría llorado; ahora hablo, y eso mismo le digo a las chicas: hablen.”

Con “Una y Otra Vez” y “BHMF (Blondes Have More Fun)”, Angel Bleu redefine su sonido y su mensaje: la vulnerabilidad también puede ser poder, y la autenticidad sigue siendo su mejor luz.