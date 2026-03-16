El liderazgo de las mujeres es fundamental, dice el dirigente panista Anuar Azar Figueroa

Compromiso de impulsar la participación femenina

Naucalpan, Méx. – Sin duda, que el liderazgo de las mujeres no solo es una cuestión de justicia y equidad, sino un motor esencial para el desarrollo sostenible y tenacidad en todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad mexiquense, destacó que “sabemos que el liderazgo de las mujeres es fundamental para construir una sociedad más fuerte y con valores. Por eso realizamos la ponencia “El Rol de la Mujer en la Sociedad: Más Allá de los Estereotipos”, dijo.

En la exposición impartida por Sandra Bronzina, se reafirmó el compromiso permanente de Acción Nacional de acompañar e impulsar la participación femenina.

“Hoy más que nunca es tiempo de las mujeres, mujeres que saben que defender la vida, la verdad y el sentido común es esencial para construir un mejor futuro para las familias del Estado de México y seguir fortaleciendo el tejido social”, reiteró Azar Figueroa.

Finalmente, el dirigente panista agradeció al equipo de Mujeres Panistas Mexiquenses, por el trabajo que realizan para abrir estos espacios de diálogo y formación.