Recupera Naucalpan 70 por ciento de comunidades que fueron abandonadas

Huellas de la Transformación

Naucalpan, Méx.- “Vamos dejando Huellas de la Transformación, pretendemos llegar a todas y cada una de las comunidades de Naucalpan, colonias, fraccionamientos, pueblos y sus respectivos barrios, porque quienes gobernaban antes que nosotros, dejaron en el abandono al 70% de las comunidades” afirmó el alcalde Isaac Montoya Márquez, en Santa Cruz del Monte al entregar un parque recuperado y rehabilitado.

El presidente municipal, a través del programa Huellas de la Transformación, entregó el parque de la calle Cruz del Camposanto a las y los vecinos de Santa Cruz del Monte, un espacio rehabilitado y recuperado, con juegos infantiles y bancas en las que la comunidad ahora pasa momentos de esparcimiento y convivencia.

Este espacio se encontraba desaprovechado y en una semana, fue recuperado como parte de las acciones que el Alcalde realiza para recuperar e iluminar más espacios y que sean propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.

Recalcó que se trata de un trabajo integral en el que se acude con las diferentes instancias de gobierno como servicios públicos, obras públicas, desarrollo urbano y OAPAS, entre otros, para atender las problemáticas que nunca fueron atendidas.

“Lo que queremos, nuestro objetivo es lograr una transformación que no se quede en la narrativa ni en el discurso, sino que se traduzca en que ustedes tengan una mejor calidad de vida” afirmó Montoya Márquez a las y los vecinos.

Del mismo modo, aseguró que se tienen planes para rehabilitar y pavimentar la avenida Santa Cruz y contar con una mejor vialidad.