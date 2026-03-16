El senador Enrique Vargas del Vilar recibe el Premio Nacional a la Excelencia Municipal

Valle de México. – Por su trayectoria política, la defensa que ha hecho a favor del municipalismo e impulsar iniciativas para fortalecer a los municipios de México, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, recibió el Premio Nacional a la Excelencia Municipal, por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Instituto de Buen Gobierno, la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la Federación Nacional de Municipios de México y el Instituto Latinoamericano de Formación Municipal.