¿Destinará AMLO los 200 pesos que lleva en la bolsa para ayudar a Cuba?

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

¿Cuánto puede aportar AMLO de ayuda a Cuba si sólo trae 200 pesos en el bolsillo? ¿Los donará todos o guardará una parte? ¿O sacará recursos de sus cuantiosas regalías por la venta de sus libros, convertidos en best sellers?

Estas y otras muchas dudas surgen por el llamado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar económicamente a Cuba, país que atraviesa nuevamente una situación crítica, como otras que se han repetido periódicamente durante más de 60 años del gobierno comunista, encabezado por los hermanos Fidel y Raúl Castro.

En esas más de seis décadas, el régimen revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista, pero lo sustituyó con un gobierno igualmente represivo, no pudo construir una mejor organización política y económica que sacara a la Isla del subdesarrollo y sobrevivió, primero, con la ayuda de la desaparecida Unión Soviética y, luego, con la solidaridad de gobiernos de la región como Venezuela y México.

Todo ese tiempo, el gobierno castrista y sus simpatizantes extranjeros han responsabilizado a los Estados Unidos por haberle impuesto un embargo que supuestamente le impedía negociar con el resto del mundo, pero sus críticos niegan que ese bloqueo fuese total, por lo que siempre hubo oportunidad para que Cuba pudiera sumarse al desarrollo y también denuncian que la clase dominante se enriqueció mientras su pueblo carecía hasta de lo más indispensable.

No obstante, muchos devotos del socialismo al estilo cubano olvidan su inefectividad para satisfacer las necesidades de su pueblo y se esfuerzan en presentarlo como un esforzado defensor de la soberanía frente al avasallador imperialismo que imponen los Estados Unidos en prácticamente el resto del mundo. Uno de esos fervientes admiradores es el ex presidente López, quien no parece haber superado sus lecciones de socialismo trasnochado durante su paso por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM hace ya casi medio siglo, de 1973 a 1976, pero presentó su tesis hasta 1987.

Al término de su mandato, el político de Macuspana prometió que se retiraba de la política y se mantendría alejado de los medios, por lo cual se recluiría voluntariamente en la finca (“que le heredaron sus padres”) La Chingada, ubicada en Palenque, Chiapas, para dedicarse a escribir.

Esto último lo cumplió a medias, pues si bien escribió un libro, titulado Grandeza, el mismo le sirvió de pretexto para reaparecer en público.

Una segunda reaparición ocurrió a raíz de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. AMLO describió el acto como un “prepotente atentado a la soberanía” del pueblo venezolano y calificó la acción de EE.UU. como una “tiranía mundial”.

No fue su primera declaración favorable al llamado “régimen chavista”, la dictadura que gobernaba Venezuela. Antes, con motivo de las elecciones presidenciales en esa nación sudamericana, López evitó sumarse a las naciones que exigían al reelecto presidente Nicolás Maduro presentar las actas que demostraban su victoria. El tabasqueño evitó hacer comentarios en lo inmediato, pero en cuanto se dio el resultado oficial, de los órganos electorales sometidos al régimen de Maduro, López felicitó a su homólogo y criticó a los países que buscaban esclarecer el triunfo en ese momento.

Por eso no sorprendió que su tercera aparición fuera para pedir ayuda para Cuba. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

El ex mandatario recomendó hacer depósitos en una cuenta creada en el Banorte, la cual pertenece a la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual, dijo, está conformada por ciudadanos, escritores y periodistas. Esa supuesta organización fue creada hace menos de un mes.

López precisó que los recursos depositados se destinarán a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para apoyar al pueblo de Cuba. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, sostuvo en su mensaje en redes.

Por supuesto, el llamado del político de Macuspana tuvo una inmediata respuesta positiva del embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó que su pueblo “se siente acompañado por los hermanos mexicanos”. En tanto, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo elogió el llamado de su caudillo y antecesor, al calificarlo como un acto de “grandeza del corazón” del pueblo mexicano.

De paso, jefa del Ejecutivo federal aprovechó para arremeter contra la oposición. Afirmó que el mensaje de López los “enloqueció” y agregó que esta clase de actos hablan de “la grandeza del corazón”, no solo de López, sino de todos los mexicanos.

Pero no todo fueron elogios.

Aparte de las sospechas en torno a la apresurada creación de la asociación civil, el economista Mario di Constanzo –quien durante las protestas por el supuesto fraude de 2006 fue nombrado por López secretario de Hacienda de su “gobierno legítimo”– advirtió que es una gran irresponsabilidad de @Banorte_mx la decisión de “aceptar donativos” para Cuba.

Dijo que esta decisión no solo pone en riesgo a los clientes de ese banco que se presume único mexicano, sino a todo el sistema bancario. Recordó las sanciones de los Estados Unidos contra CiBanco, Vector e Intercam, por suposiciones de lavado de dinero procedente de la delincuencia.

En tono un tanto de broma, el experto manifestó en un mensaje aparecido en X: “Si quieren enviar dinero a Cuba que lo hagan por el @bbienestarmx (el oficial Banco de Bienestar).

Di Constanzo indicó que la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrían que prohibir dicha operación en favor de la estabilidad, certidumbre, sanas prácticas y la protección de los ahorradores. En tanto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson retomó una frase atribuida al secretario de Estado, Marco Rubio, para subrayar que la ayuda internacional debe enfocarse en la población y no en el aparato gubernamental cubano.

¿Quién tiene que cuidar la casa?

Con un poco de demora, la “autónoma” Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, respondió a la exigencia de la presidenta Sheinbaum de explicar por qué se permitió el acceso de los medios de comunicación a la casa en la que se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuando se inició el operativo para capturarlo.

En su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo federal recordó que el operativo para capturar jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” –quien fue herido y posteriormente falleció– lo realizó la Secrtaría de la Defensa y, por tratarse de un asunto federal, enseguida debió entrar en acción la Fiscalía General de la República, supuestamente para tomar control de la propiedad para iniciar las investigaciones conducentes.

Sin embargo, no fue así. La cabaña que ocupaba el capo del narcotráfico quedó abandonada, por lo que fue posible que entraran periodistas que revisaron el lugar y encontraron algunos documentos de impacto, en los cuales aparecían los nombres de policías y funcionarios que estaban en la nómina de la organización criminal.

En efecto, los procedimientos policiacos y las normas que regulan la actividad del Ministerio Público (dependiente de la FGR), establecen que el sitio de un crimen debe quedar confinado en tanto los investigadores concluyen sus deberes. Pero no ocurrió así. Como lo indicó la presidenta Sheinbaum, la responsabilidad era enteramente de la FGR.

La respuesta tardó casi 15 días. Apenas ayer, lunes, la dependencia que se presume persigue los delitos federales anunció haber iniciado una investigación para determinar si algún funcionario público incurrió en irregularidades.

La disculpa de la FGR raya en una inocentada –por no buscar un adjetivo más ofensivo –. Los valientes defensores de la ley alegaron que el sitio de la refriega “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”. Entonces, los periodistas y otros curiosos ¿entraron resguardados por poderosos guardaespaldas?