Con Mando Unificado, avanzan resultados en seguridad en zona oriente; cae 54% robo de vehículo

Nueva estrategia en Edomex

En la Mesa de Paz, autoridades federales, estatales y municipales dan seguimiento a las acciones de seguridad en 15 municipios de esa región mexiquense

Chicoloapan, Estado de México.– La estrategia de seguridad en la Zona Oriente del Estado de México, a través del Mando Unificado, cuyo seguimiento se realiza en las Mesas de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reporta una disminución del 54 % en robo de vehículo y del 30 % en homicidio doloso desde su implementación.

“Este lunes encabecé la Mesa de Paz en #Chicoloapan, con la asistencia de las y los Presidentes Municipales pertenecientes al Mando Unificado Oriente. El General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado, compartió que, desde el inicio de la estrategia, contamos con una disminución del 30 % en homicidio doloso y del 54 % en robo de vehículo”, dijo la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

El Mando Unificado contempla la coordinación de 15 municipios del oriente de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Estatal, fiscalía y autoridades municipales, quienes fortalecen el intercambio de información, el despliegue territorial y el uso de herramientas tecnológicas para avanzar en la construcción de entornos más seguros para las familias mexiquenses.

A la sesión número 48 del año asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del EdoMéx, representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como presidentas y presidentes municipales que conforman la zona oriente.