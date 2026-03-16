Invita gobierno del Edomex al arranque del “Trenzatón 2026”

Donación de cabello para elaborar pelucas oncológicas

El evento se realizará en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, este miércoles 18 de marzo, de 10:00 a 17:00 horas

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de apoyar a pacientes que enfrentan tratamientos contra el cáncer, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) convoca a la población mexiquense a sumarse al “Trenzatón 2026”, mediante la donación de trenzas que permitirán elaborar pelucas oncológicas para personas que han perdido su cabello a consecuencia de esta enfermedad.

Este evento con causa, organizado por el DIFEM, dirigido por la Maestra Karina Labastida Sotelo, en colaboración con las asociaciones AMANC, México Sonríe y Amoxkalli, así como con el Club Deportivo Toluca, dará inicio con la entrega de pelucas oncológicas, que se suman a las 154 entregadas, de octubre 2025 a febrero 2026, a niñas, niños, mujeres y hombres.

Durante la jornada también se brindarán diversos servicios a pacientes oncológicos, entre ellos consulta médica, acompañamiento psicológico, diagnóstico nutricional, estudios de mastografía, pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), talleres de automaquillaje, servicios de mini estética y microblading (tatuaje en cejas), dirigidos a quienes con valentía enfrentan esta enfermedad.

Asimismo, se contará con una Feria de Servicios Integrales del DIFEM en la que se ofrecerá atención odontológica, consulta de medicina general, vacunación, pruebas rápidas para detectar niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol; servicios quiroprácticos, asesorías jurídicas, cuentacuentos, estilistas para el corte de trenzas, cabello y pelucas, consultas de nutrición y orientación sobre huertos HortaDIF.

También se entregarán ayudas funcionales y lentes para vista cansada, además de servicios de clínica de la memoria y actividades lúdicas enfocadas en la promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Los requisitos para la donación de trenzas son:

Niñas y niños: desde 10 centímetros.

Personas adultas: desde 20 centímetros.

Puede ser cabello teñido, siempre que el color sea uniforme.

No se aceptará cabello en capas, maltratado o deshidratado.

Se acepta cualquier tipo: lacio, ondulado, rizado o con canas.

El cabello deberá entregarse recogido en trenzas o colas, firmemente sujetas con ligas o bandas elásticas para evitar que se desprenda.

Colocarlo dentro de una bolsa plástica hermética.

El arranque del “Trenzatón 2026” se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, el miércoles 18 de marzo, de 10:00 a 17:00 horas.

Con El Poder de Servir, el DIFEM invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria. Para más informes, están disponibles los teléfonos 722 212 08 21 y 722 212 34 68, así como los correos electrónicos: donativos.upf@edomex.gob.mx y voluntariados.upf@edomex.gob.mx