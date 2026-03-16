El GEM brinda más de 320 atenciones a emergencias y servicios operativos

Durante primer bimestre de 2026

Toluca, Estado de México.– Durante el primer bimestre de 2026, el Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil brindó 321 atenciones a emergencias y servicios operativos en distintos municipios de la entidad, como parte de las labores permanentes orientadas a salvaguardar la integridad de la población y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Entre los principales servicios destacan 103 incendios de pastizales, 32 accidentes vehiculares y 18 incendios de inmuebles, además de 12 incendios en fábricas o bodegas, 10 explosiones y cuatro incidentes relacionados con tomas clandestinas, situaciones que requirieron la intervención y coordinación del personal operativo.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 92 acciones operativas complementarias, entre ellas, dispositivos preventivos, recorridos de supervisión, labores de búsqueda y rescate, así como apoyo en eventos y otras actividades para reforzar la vigilancia, prevención y atención oportuna de incidentes en el territorio estatal.

La Coordinación emitió 50 opiniones técnicas en materia de protección civil dirigidas a escuelas, hospitales e inmuebles públicos, con el objetivo de establecer mejores condiciones para la población en estos espacios y reducir posibles riesgos.

También se brindaron 52 asesorías técnicas para la elaboración y actualización de Atlas de Riesgos municipales, herramienta fundamental para identificar peligros potenciales y orientar la planeación.

Para fortalecer la cultura de la prevención, en este periodo también se impartieron 31 cursos y capacitaciones dirigidos a personal de instituciones públicas, sector privado y ciudadanía, en temas como Primeros Auxilios; Elaboración de Programas Internos de Protección Civil; Teórico-Práctico de Evacuación, Búsqueda y Rescate, y Sistema de Comando de Incidentes, entre otros.

Las acciones forman parte del trabajo permanente que realiza el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, para consolidar las capacidades de prevención, preparación y respuesta ante contingencias en beneficio de la población mexiquense.