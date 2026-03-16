“GUERRERO EN LOS PINOS” REÚNE A MÁS DE 17 MIL PERSONAS

LA QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL

El festival contó con la participación de más de 120 mujeres y 80 hombres hablantes de 12 lenguas originarias y provenientes de 26 municipios de las ocho regiones del estado

La presencia del estado en la Casa de las Culturas de México ofreció un especial programa de danzas, músicas y tradiciones del estado

El encuentro, que cada año aumenta el número de visitantes, fue organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno del estado de Guerrero

Durante dos días, el 14 y 15 de marzo de 2026, el Complejo Cultural Los Pinos, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, reunió a más de 17 mil personas, que disfrutaron de la riqueza artesanal, la cocina tradicional y artística de la entidad en la quinta edición del festival “Guerrero en Los Pinos”.

El festival contó con la participación de más de 120 mujeres y 80 hombres hablantes de 12 lenguas originarias y 26 municipios de las ocho regiones del estado: la Costa Chica, la Costa Grande, Centro, Montaña, Norte, Acapulco, Sierra y Tierra Caliente.

Joselyn Valencia, visitante en Los Pinos, dijo sentirse sorprendida por la calidez de las cocineras guerrerenses y las artesanas: “Venir aquí es siempre un gusto, ya que uno puede llevarse un poquito de México a su casa. Por ejemplo, me compré una máscara de tecuán y comí un pozole verde delicioso”.

Entre las disciplinas artísticas que se dieron cita en Guerrero en Los Pinos se encontró la música, con la asistencia del Conjunto de Música Regional Alma Suriana, Jalil Mosso, la Dinastía Morales, Paco Nieves, Las Hermanas García y las chilenas a la talla con Yamel Marmolejo.

En la danza se presentaron el Ballet Folklórico Xochiscoscatl de Tlapa de Comonfort, el Ballet Folklórico Coyolxauhqui y el Ballet Folklórico Xochicalli, además de las tradicionales danzas de los Tlacololeros, Moros Cabezones, Diablos de Cuajinicuilapa, Mulitas, Chivos, Capoteros, Mujeres Zacatecas y Danza de los Viejos.

“Representar a mi costa y mi pueblo es el orgullo más grande que uno puede tener como habitante de Cuajinicuilapa. Pude mostrar mis raíces africanas y mis tradiciones a México y a todo el mundo”, dijo David Montaño Montaño Roque, mascarero e integrante de las Danzas de los Diablos en el municipio de Cuajinicuilapa, considerada una de las zonas con mayor presencia afrodescendiente en el país.

A su vez, Cristina Italuvi Espinal Bazán, artesana de Olinalá, afirmó: “Para mí traer estas cajitas en Guerrero en Los Pinos como artesana es dar una pequeña muestra de lo que tiene Olinalá en cada artesana y artesano, y es un espacio en el que nosotros, con mucho orgullo y amor, vinimos a demostrar la grandeza y el valor de nuestras artesanías que tienen denominación de origen, lo que las hace únicas en el mundo”.

El Complejo Cultural Los Pinos realiza el programa Estados en Los Pinos, en colaboración con los Gobiernos de diversas entidades del país, a fin de traer la riqueza cultural, gastronómica y artística a la Casa del Pueblo de México.