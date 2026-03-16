Cancún padece de un servicio de internet caro y deficiente

Junto con las fallas de CFE, se registran pérdidas a hoteles, comercios e industria

Por José Luis Montañez

Últimamente, las fallas en el servicio de Internet que proporciona la empresa Teléfonos de México (Telmex) a miles y miles de usuarios en la Península de Yucatán, pero especialmente en Cancún, considerado la joya de nuestro turismo, se han incrementado, al grado de dejar a la ciudad horas enteras sin el servicio.

Hace dos domingos, la falla del internet en importantes zonas de Cancún fue de cinco horas, sin que los usuarios recibieran información sobre las causas de la sustancia del servicio.

Este tipo de deficiencias en el servicio de Telmex está causando pérdidas importantes a hoteleros, restauranteros y empresas que se mueven con el turismo.

De pronto pienso si estamos en la Habana, Cuba, con este servicio de Internet que no garantiza.

Y me pregunto: ¿Así vamos a estar en el Mundial de Futbol, que está ya a la vuelta de la esquina?

Señor Carlos Slim, no estaría mal una junta con los directivos de Telmex y ver lo que está pasando con la empresa que proporciona internet a todo el país.

Rezagos en infraestructura tecnológica

De acuerdo al “Índice de Desarrollo Digital Estatal” (IDDE), elaborado por el Centro México Digital, Quintana Roo descendió dos posiciones en el ranking nacional, reflejo de rezagos importantes en infraestructura tecnológica y en la expansión de la cobertura de internet, así como en la digitalización de servicios públicos.

El estado ha perdido terreno en indicadores clave como la modernización digital en centros de salud y escuelas, además de registrar una conectividad prácticamente inexistente en diversas comunidades rurales.

El IDDE subraya que el sur del país presenta un atraso de al menos 3.5 veces en comparación con el norte de México en materia de desarrollo digital, evidenciando una desigualdad estructural que requiere estrategias coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada.

El estudio “Digital Quality of Life Index”, realizado por la empresa Surf Shark, ubica a México en la posición 95 de 120 países evaluados en cuanto a calidad y asequibilidad del internet, colocándolo por debajo de naciones como Etiopía, Costa Rica o Colombia.

Especialistas coinciden en que el país y particularmente los estados del sur enfrentan una oportunidad crucial, pues de lo contrario, la brecha tecnológica podría ampliarse aún más, profundizando desigualdades económicas y sociales en los próximos años.

CFE también tiene serios problemas

Y bueno ya que hablamos de deficiencias en los servicios esenciales que requiere la hotelería de Cancún, hay que señalar que también los apagones se han hecho frecuentes en toda la Península de Yucatán que vive principalmente del turismo nacional e internacional.

Las grandes cadenas hoteleras que se encuentran en Cancún han hecho inversiones por miles de millones de dólares en México y generan cientos de miles de empleados.

Es necesario actuar con más responsabilidad en todos los servicios que requiere la industria sin chimenea o entraremos pronto en un tobogán infinito con todas sus consecuencias.

Cortes en el suministro de energía eléctrica que se registraron el miércoles de la semana pasada en varios municipios de Quintana Roo, afectaron colonias de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal y Cancún.

En Felipe Carrillo Puerto, vecinos reportaron la falta de electricidad en las colonias Jesús Martínez Ross, Emiliano Zapata I, Emiliano Zapata II, Leona Vicario y Los Planes. La situación también se presentó en Bacalar y Chetumal, donde ciudadanos informaron interrupciones del servicio en distintos sectores de la ciudad, además de comunidades de la Ribera del Río Hondo.

En Cancún, habitantes señalaron apagones en diversas zonas, entre ellas las regiones 102, 95, 103 y 510, así como en Polígono Sur y el fraccionamiento Delicias del Sur.

Durante los apagones, usuarios en redes sociales expresaron preocupación por la posibilidad de que este tipo de fallas aumenten en los meses de mayor calor en la Península de Yucatán, cuando crece el consumo de energía eléctrica.

Durante el 2025 hubo más de 300 reportes diarios por fallas eléctricas en todo el estado, de los cuales, alrededor de 180 fueron de esta ciudad, reportaron la CFE y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).