“Plan B” alcanzado

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Con el anuncio de respaldo total al “plan B” electoral, se logró que la negociación prive sobre la cerrazón, gracias al trabajo fino e intenso de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El paquete de reformas, que incluye la reducción del gasto en Congresos locales, el recorte de regidurías en ayuntamientos obesos y la posibilidad de someter a consulta popular temas electorales, es un avance sustancial hacia una más eficaz democracia participativa y permitirá el ahorro de cuatro mil millones de pesos, los mismos que podrán dedicarse a servicios sociales en todo el país.

Los partidos de oposición se rasgan las vestiduras y agitan con el fantasma del autoritarismo y comparaciones con regímenes que nada tienen que ver con nuestra realidad. Resulta cuando menos cínico que quienes defendieron durante décadas un modelo neoliberal que empobreció al país y secuestró las instituciones, hoy se erijan como paladines de la democracia.

Queda claro que defender el derroche y los sueldos millonarios en los organismos electorales no es defender la democracia; ésta no se mide por la cantidad de dinero que se gasta, sino por la capacidad del pueblo de incidir en las decisiones que atañen a su vida cotidiana.

El acuerdo alcanzado en la Secretaría de Gobernación es virtuoso por atender la doble exigencia: mantener los principios de pluralidad y competencias electorales que permitieron a la izquierda llegar al poder en el año 2018 y avanzar en el objetivo republicano de combatir la burocracia dorada.

Debe destacarse la visión política de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la confrontación estéril luego de no alcanzar la mayoría calificada en la reforma electoral inicialmente planteada y buscó el diálogo, tendió puentes y contó con una hábil negociadora en la persona de Rosa Icela Rodríguez. Eso es hacer política.

Esta semana se discutirá en el Congreso el “plan B” y muy pronto será aprobado.

Susurros

Cuba es atacada salvajemente por el presidente convicto Donald Trump y a pesar del profundo sufrimiento que se le impone al pueblo de la isla, ésta se mantiene en aras de sus principios ideológicos.

El respaldo con el que Cuba siempre ha contado por parte de México le resulta vital en estos momentos de severas presiones, sin petróleo, sin gasolina y sin energía eléctrica, pero con la decisión de mantenerse en pie.

La ayuda humanitaria al pueblo de Cuba a la que el fin de semana llamo AMLO, debe seguir y, en el terreno político, Washington debiera hacer caso a la resolución de la ONU, para poner fin a los embargos comerciales y económicos a La Habana, pero es pedir demasiado ante un dictador imperialista como Trump.

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