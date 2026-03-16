Lupita Infante celebra el legado de Pedro Infante en un gran homenaje

Con una nueva generación de voces

Talentos del mariachi, encabezados por Adrián Bedolla “El Jilguero”

Por Arturo Arellano

En este 2026, Lupita Infante conmemora el 69 aniversario luctuoso de su padre, Pedro Infante, con el lanzamiento de un proyecto que combina homenaje, formación y difusión de la música regional mexicana. Su objetivo es claro: apoyar a nuevas generaciones de intérpretes y mariachis para que continúen, de manera digna y auténtica, el legado musical del máximo ídolo del cine y la canción.

Como parte central de esta iniciativa, Lupita ha elegido como representante a Adrián Bedolla “El Jilguero”, cantante que desde su infancia ha mostrado una profunda devoción por Pedro Infante y por el mariachi, y que cuenta con una trayectoria sólida dentro del regional mexicano. Bedolla ha dado vida a Pedro Infante en la puesta en escena “No te vayas, Pedro” y actualmente acompaña a Lupita Infante Torrentera en la gira “Pedro Infante en Vivo”, donde ambos comparten escenario con mariachi y elenco multigeneracional.

“Las traemos muchas sorpresas, porque me gusta apoyar a las nuevas generaciones, amadrinar a Adrián ha sido maravilloso. No quiero gente que quiera ser igual a Pedro Infante, deben ser ustedes mismos, y Adrián tiene mucha sensibilidad. Tengo la responsabilidad de llevar el legado de Pedro Infante”, compartió Lupita en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Este proyecto, subraya, representa una nueva etapa en la que Lupita Infante abre las puertas a los jóvenes, creando espacios, escuelas y plataformas para que la música de mariachi se escuche y se viva en todo su esplendor.

Un homenaje 360 para el 69 aniversario

El punto culminante de esta conmemoración será un concierto especial en Azcapotzalco, en el marco del 69 aniversario luctuoso de Pedro Infante, que Lupita describe como “una belleza de concierto”.

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Adrián Bedolla detalla la magnitud del espectáculo “Seremos 40 personas en escena, desde niños hasta adultos mayores que nos acompañan para interpretar éxitos del gran ídolo. Es una experiencia 360, va a haber una galería de fotos y una exposición de sus atuendos.”

Lupita añade que el proyecto se sostiene en un trabajo de reconstrucción de memoria y archivo “Tenemos un gran equipo, ya tenemos redes sociales, estamos reviviendo todo este legado de Pedro Infante, su vida. Tenemos 50 libros que se han escrito de mi papá, exposiciones fotográficas y exhibición de artículos de Pedro Infante.”

Como gesto hacia los seguidores, la familia Infante prepara una sorpresa especial: los boletos para el concierto conmemorativo serán gratuitos “La sorpresa que quiero dar es que los boletos los vamos a regalar. Serán mil boletos, a través de las redes sociales nos podrán escribir y pedir sus accesos, además estamos planeando tener pantallas fuera del teatro para quienes no alcancen boleto”, adelanta Lupita.

Nuevas voces para una música eterna

Más allá de la conmemoración puntual, Lupita Infante insiste en que su misión es abrir camino a nuevas generaciones apasionadas por la música mexicana “Ahorita realmente mi misión ya la estoy logrando, que es tener escuelas, acceso a los cantantes. Por ahora Adrián es el designado para hacer a Pedro Infante en el teatro, eso lo arreglamos con la marca para que fuera posible. De Adrián realmente me impactó su humildad, que no es fantoche y que defiende su propia voz, sin querer igualar a Pedro Infante. Llevamos cinco años trabajando.”

Lupita resume así sus criterios para apadrinar talentos “Yo llevo dos condiciones: que ames a Pedro Infante y la otra, que ames a México. Eso les dará la oportunidad a los próximos amadrinados.”

Por su parte, Adrián Bedolla reconoce la dimensión del reto que implica representar a una figura como Pedro Infante “Pedro Infante es nuestro México, representarlo es la mayor bendición, pero también el mayor reto en mi carrera. Queremos transmitir a las nuevas generaciones el amor por nuestra música, por nuestro traje de charro, y para ello aprovecho el apoyo de Lupita Infante. Ella me hace sentir seguro, me enseña. Pedro Infante es para todos, eso es lo más maravilloso.”

En los conciertos “Pedro Infante en Vivo”, se han seleccionado 40 voces que dan vida al repertorio del ídolo, acompañados por un mariachi de 12 elementos, además de anécdotas y memorias que Lupita Torrentera comparte con el público.

Texcoco tendrá un significado especial para Lupita “Mi primer palenque me apadrinó mi padre en Texcoco y ahora yo amadrinaré a Adrián en el mismo lugar. Ojalá vaya mucha gente a vernos.”

La gira y el proyecto se articulan también a través de las redes sociales oficiales de la cantante, donde el público puede seguir las novedades y dinámicas para acceder a los eventos: “Lupita Infante Torrentera Original”.

Dentro de este marco, Lupita Infante y Adrián Bedolla llevarán el homenaje a distintos escenarios del país. Entre las fechas confirmadas se encuentran: 20 de marzo: Guadalajara, Casino Twin Lions. 3 de abril: Feria Internacional del Caballo, Texcoco. 18 de abril: Ciudad de México, Foro Cultural Azcapotzalco.