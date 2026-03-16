Sheinbaum Pardo inaugura segundo tramo del Viaducto Elevado de Tijuana, BC

Contempló una inversión de 14 mil mdp

Reduce el recorrido del aeropuerto a playas de 34 a 12 minutos

A través de un enlace de Palacio Nacional a Baja California, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la apertura del segundo tramo del Viaducto Elevado de Tijuana, una obra que consta en su totalidad de 11.4 kilómetros y reduce el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos desde el Aeropuerto a Playas.

“Ya se terminó completamente y el día de hoy ya puede circularse. Muy importante esta obra, es un segundo piso, un gran puente que va a ayudar muchísimo, bueno ya está ayudando a la ciudad de Tijuana y ahora con la segunda fase va a ayudar todavía más”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La construcción del Viaducto Elevado de Tijuana contempló una inversión de 14 mil millones de pesos (mdp) y la creación de 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

El general brigadier del Agrupamiento de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Inocencio Edelmiro Manzano Briseño, agradeció el apoyo de la Presidenta para la elaboración de este proyecto, el cual calificó como un importante reto técnico.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, puntualizó que esta inauguración es un momento muy importante para Tijuana al ser la obra más importante en el estado que hoy transforma la movilidad de la entidad.

La obra del Viaducto Elevado se compuso de dos etapas: la primera de 7.2 kilómetros de longitud, desde la garita y la zona centro de la ciudad a la carretera que conduce a Playas de Tijuana con un túnel vehicular de un kilómetro de longitud. La segunda etapa de 4.2 kilómetros, prolonga la vialidad hasta el aeropuerto de Tijuana. El diseño se adecua a las condiciones geológicas del área con los métodos de construcción más avanzados y diversas técnicas modernas.

Sheinbaum apoya colecta para Cuba

De nueva cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa para recaudar fondos para apoyar al pueblo cubano que está sufriendo por un bloqueo comercial y ahora de importación de hidrocarburos. Descalificó a los adversarios que han cuestionado la solidaridad con Cuba, que resiste desde hace décadas este bloqueo

Señaló que fue una iniciativa originalmente difundida por La Jornada con el respaldo de personalidades como Elena Poniatowska, Enrique Semo, Marcos Rotiman, Carlos Pellicer, Laura Esquivel y otras personalidades, la que respaldó ahora el presidente López Obrador.

Subrayó que con esta iniciativa se creó una cuenta en Banorte que está regulada por las autoridades de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ocurre con todas las cuentas, no está excluida de las regulaciones al respecto porque la oposición ya están cuestionando la cuenta abierta por la organización Humanidad con América Latina, que previamente solicitó ser reconocida como donataria, a fin de que la captación de este dinero pudiera destinarse para la compra de alimentos, medicamentos, plantas de luz para el pueblo cubano.

Durante su conferencia, explicó que este llamado solidario de López Obrador y muchas personas pretende apoyar a Cuba para enfrentar un bloqueo que nada tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con un aislamiento desde hace décadas de un bloqueo comercial y recientemente de un bloqueo de combustibles.

Ante el cuestionamiento de que si ella llamaría usted a hacer alguna donación, respondió: Si puede ser de manera personal. Yo creo que sí, de manera personal.

A pregunta expresa condenó la mezquindad que caracteriza a la derecha frente a la fraternidad que reivindica el humanismo. Cuestionó la oleada de bots que se desprendieron ayer en redes sociales tras el pronunciamiento de López Obrador, “dijeron una cantidad de mentiras tremendas”.

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Nuestro pueblo y nuestra historia, no lo podemos perder nunca, dejaríamos de ser lo que somos

México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba frente a todas las presiones, Una luz en el horizonte Siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, pero la mezquindad está por encima de todo”.

“Es prioridad una buena relación con EU”

Sobre la relación con el gobierno de Estadis Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que existe “desacuerdo” con su homólogo Donald Trump, en lo relacionado con la soberanía mexicana. Sin embargo, acotó, siempre propiciará que la relación con Washington sea buena.

“Hay momentos de pues, de desacuerdo, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”.

La mandataria federal fue interrogada sobre las declaraciones hechas el viernes por el magnate, quien afirmó que Sheinbaum, “no debió haber rechazado mi ayuda” sobre el combate a los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

“Me ofrecí a deshacerme de los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere hacer eso. Ella me agrada mucho, pero debería deshacerse de los cárteles porque los cárteles –nos guste o no– dirigen México. No podemos permitir eso”, señaló el republicano.

A pregunta sobre el por qué de esa posición insistente del mandatario estadunidense, la jefa del Ejecutivo sostuvo: “Él tiene que contestarlo, no soy yo quien tenga que contestar”.

Destacó que la relación bilateral es buena y se tienen negociaciones en seguridad y comercio, e inclusive apuntó que en breve iniciarán las negociaciones para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre si pronto tendría una reunión con Trump, la presidenta señaló que por ahora han hablado varias veces vía telefónica, “y hemos dicho nos veremos pronto, ya veremos cuándo definimos esta reunión.

“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? De respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación; el respeto y el apoyo mutuo, la confianza, son los cuatro principios” de la relación bilateral.

Indicó que esos principios han marcado la cooperación con Washington, “y ellos lo entienden bien”.