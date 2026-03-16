2026, otro mal año para remesas familiares de migrantes mexicanos

Tienen peor arranque de año desde 2015

– México recibió cerca de 4 mil 600 millones de dólares, una caída de 13.5% respeto a diciembre: Banxico

Los ingresos por remesas de migrantes comenzaron el 2026 con debilidad, pues se contabilizaron 4 mil 594 millones de dólares en enero, una caída anual de 1.4 por ciento. Esta es la primera variación anual negativa desde 2015, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

La información divulgada por el banco central evidencia que el arranque del año contrastó con la dinámica observada entre mayo y diciembre, periodo en el que los flujos mensuales superaron los 5,000 millones de dólares.El gobierno de México ha encendido los focos rojos ante el debilitamiento del envío de dinero de los connacionales que viven en el norte debido a las agresivas políticas ultranacionalistas de Trump, la expulsión de mexicanos y el efecto disuasorio de la migración.

¿2026 será un mal año para las remesas?

Analistas de Valimex expusieron que para 2026, se espera que el desempeño de las remesas sea más contenido, ya que el entorno estará influido por un tipo de cambio fuerte y una inflación elevada.

Especialistas de Banorte contemplan que el primer trimestre de 2026 traerá distorsiones para las remesas por la aplicación de medidas en contra de los migrantes mexicanos en EU, así como catalizadores tradicionales, como el empleo y el tipo de cambio.

La información de Banxico expuso que en el primer mes de 2026, el flujo de remesas fue resultado de 11.5 millones de transacciones, con un envío promedio de 401 dólares.

El flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses, es decir, de febrero del 2025 a enero de este año, sumó 61 mil 710 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 61 mil 777 millones de dólares de lo visto a diciembre pasado.

¿Paisanos en Estados Unidos enviarán menos dólares a México?

En un análisis, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) señaló que la edad promedio de los migrantes mexicanos en EU aumentó debido a que no llegan más por las políticas de Donald Trump.

Gradualmente, los migrantes en EU han empezado a enviar menos remesas a México por atender otras obligaciones en su estancia en ese país. “Esta situación se acentuará en los próximos años y afectará estos recursos”, advirtió la institución.

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos refirió que entre otros factores que afectaron el ingreso de remesas en 2025 estuvieron una disminución del nivel de empleo en EU de los trabajadores mexicanos inmigrantes; un retorno significativo voluntario e involuntario a México; la ausencia o asistencia irregular a sus puestos de trabajo ante el temor a ser detenidos, y la menor migración en tránsito en su camino hacia la Unión Americana.

“Durante 2025, la contracción del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes propició una disminución de su masa salarial. Al segundo trimestre esa masa salarial anual resultó en 383 mil 516 millones de dólares y cayó al cierre del año a 369 mil 325 millones de dólares”, expuso.

De esa cifra, 309 mil 319 millones de dólares tuvieron como destino EU, es decir, los trabajadores mexicanos dedicaron 84 por ciento de su ingreso laboral a gastos locales en manutención, salud, pago de impuestos, de seguridad social y cubrir pasivos, incluyendo el pago de hipotecas.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, indica que la caída de las remesas en enero se debe al aumento en el desempleo en Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir por la posibilidad de ser deportados. “El número de desempleados de origen mexicano subió de 943.000 en diciembre a 1,1 millones en enero, el mayor número para un mes de enero desde 2021”, expone la economista.

El monto acumulado de remesas en los últimos 12 meses se mantiene prácticamente sin cambios. Entre enero y diciembre de 2025 se han enviado 61.710 millones de dólares, en contraste con los 61.777 millones de dólares recogidos por el país el año anterior.

Pagan menos por cada dólar

Desde Nueva York, el economista jefe para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, acotó que el debilitamiento del dólar y su impacto en la cotización del peso mexicano continúa erosionando el poder de compra de las remesas.

El peso mexicano completó, en enero, una apreciación anual de 16.1% frente al dólar, con lo que las remesas recibidas presentaron una caída de 18.2% en moneda local y descontando inflación.

Este es el octavo mes consecutivo que las remesas en pesos constantes cayeron también en su comparación anual, aclaró aparte el responsable del Foro de Remesas del Cemla, Jesús Cervantes González

El experto ha explicado que, para los hogares receptores, lo que cuenta es lo que pueden comprar con las remesas y ahí interviene el tipo de cambio y la inflación interna, aunque esta última vaya a la baja.

En un análisis del Cemla reconocieron que la contrapartida del efecto negativo que tuvieron la apreciación del peso y la inflación es el beneficio que han obtenido demandantes contra usuarios de dólares, tales como importadores de mercancías o los viajeros mexicanos al exterior.