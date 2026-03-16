Inauguran Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3

En Centro Médico Nacional La Raza

Se amplía su capacidad de atención de 20 a 28 pacientes recién nacidos, muchos con complicaciones por prematurez

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y autoridades médicas del Instituto inauguraron la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, cuyas instalaciones ampliaron su capacidad en 40 por ciento, para atender a 28 pacientes recién nacidos, contra 20 que se atendían anteriormente.

Con una inversión de 14.2 millones de pesos, las obras de rehabilitación y ampliación incluyeron la renovación integral de las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y de gases medicinales, así como la modernización del sistema de energía de emergencia.

Durante la inauguración, se detalló que la UCIN forma parte de una unidad hospitalaria que cuenta con 393 camas, 31 consultorios de especialidad y seis quirófanos, además de servicios de alta especialidad como oncología médica y quirúrgica, medicina materno fetal, ginecología y biología reproductiva.

A ello se suma el mantenimiento mayor del sistema de aire acondicionado, la reubicación de ductos, la instalación de nuevos acabados sanitarios en pisos, muros y plafones, y la sustitución de cancelería.

Zoé Robledo explicó que la UCIN recibe a pacientes con complicaciones de salud, en muchos casos debido a prematurez o condiciones de alto riesgo, y donde también se realizan procedimientos de gran complejidad como cirugías fetales.

Durante un recorrido por las instalaciones, destacó que, a 61 años de su construcción y sus mejoras actuales, el hospital refleja un avance significativo en modernización tecnológica y atención médica especializada.

El titular del Seguro Social indicó que, con la ampliación y rehabilitación, la capacidad de atención pasará de cerca de 900 a más de mil pacientes neonatales al año. Para ello, la unidad cuenta con una plantilla de 2 mil 002 trabajadoras y trabajadores, entre ellos 35 especialistas en neonatología y 63 enfermeras especialistas en pediatría, quienes brindan atención continua en cinco turnos operativos.

El Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 del CMN La Raza ofrece servicios a más de 4.9 millones de derechohabientes provenientes principalmente de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Registra alrededor de 5 mil nacimientos al año, de los cuales aproximadamente 30 por ciento son prematuros, por lo que requieren atención especializada en esta Unidad Médica de Alta Especialidad.

A la ceremonia de inauguración también asistieron la directora de Prestaciones Médicas, doctora Alva Alejandra Santos Carrillo; la coordinadora de Unidades Médicas de Alta Especialidad, doctora Natividad Neri Muñoz; la coordinadora de Unidades del Segundo Nivel, doctora Beatriz Pérez Antonio; la directora del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3, doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano; la directora Médica de esta unidad, doctora Mary Flor Díaz Velázquez, y la directora de Enfermería, doctora Claudia Infante Jiménez.