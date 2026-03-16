Neurocirujanos recuperan movilidad de derechohabiente con vertebroplastia

En el CMN “20 de Noviembre” del ISSSTE

Un equipo de especialistas del servicio de Neurocirugía del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó un procedimiento de mínima invasión llamado vertebroplastia para reducir el dolor y mejorar la movilidad de una derechohabiente de 73 años con un cuadro grave de osteoporosis.

El profesor titular del Curso de Neurocirugía de Columna Vertebral de Alta Especialidad en este hospital, Cuauhtémoc Gil Ortiz Mejía, explicó que la derechohabiente Honoria González Galicia acudió a la unidad con dolor severo en cuatro zonas de la columna vertebral, que le impedía caminar.

“Se realizó un procedimiento de mínima invasión llamado vertebroplastia, en el cual se colocaron agujas a través de un aparato de rayos X llamado fluoroscopio, con el que se le insertó una resina especial conocido como cemento óseo quirúrgico, en las vértebras L3, L2, L1 y torácica 12. (…) Hoy en día tiene el cemento puesto, que le ayuda a contener la fractura y poder realizar su vida normal”, detalló.

Ortiz Mejía señaló que la paciente adulta mayor fue intervenida el 24 de febrero y dos días después fue dada de alta, con una notable mejoría en la recuperación de sus capacidades físicas, por lo que, subrayó, estos tratamientos de mínima invasión ofrecen importantes beneficios.

“Una cirugía de mínima invasión tiene muchos beneficios porque el paciente acorta su estancia hospitalaria y acorta los riesgos quirúrgicos. (…) La paciente Honoria es un ejemplo más de que seguimos a la vanguardia”, expresó.

Por su parte, González Galicia, quien se jubiló hace cuatro años, afirmó que tras la intervención recuperó la capacidad de caminar y fue dada de alta con cuidados postoperatorios básicos, para continuar con este proceso.

“La atención fue muy buena y los médicos también me atendieron muy bien. (…) Ya puedo caminar un poquito más y espero recuperarme más rápido para seguir la vida”, dijo.

Finalmente, la familiar de la paciente, Janet de los Santos González, agradeció al personal médico el trato profesional que le brindó a su madre otra oportunidad de continuar con su vida normal.

“Me siento feliz de ver a mi mamá que nuevamente está caminando, se siente bonito. Mi agradecimiento al Instituto y a los médicos, el doctor Gil, el doctor Chavarría, al personal de enfermería y a todo el equipo de Neurocirugía”, compartió.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda el compromiso con la salud y el bienestar de la población derechohabiente.