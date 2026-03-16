El gobierno de México arranca las clínicas deportivas en el PELT

Con la participación de más de 300 niñas y niños

Se tienen programados talleres deportivos cada mes, con figuras del deporte

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), arranca con las clínicas deportivas para las infancias del Valle de México que se llevarán a cabo cada mes en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT).

Con gran entusiasmo, más de 300 niñas y niños tuvieron la oportunidad de tomar la primera clínica deportiva de basquetbol encabezada por figuras de esta disciplina, como Eduardo Nájera, Nataly Gutiérrez, Horacio Llamas, Mauricio Granados y Ana Rentería.

Durante el arranque de los talleres, en representación del Director General de la Conagua, Efraín Morales López, la Coordinadora del PELT, Vannesa Bohórquez López, destacó que el objetivo primordial del proyecto es brindarle a las nuevas generaciones oportunidades de desarrollo a través de un entorno natural y seguro con instalaciones de primer nivel.

“Todo esto fue gracias a la lucha de las comunidades que pelearon por proteger sus espacios naturales, hoy tenemos 4 mil hectáreas de área natural protegida y 267 hectáreas de zonas deportivas”. Además, resaltó que las clases que se imparten en el parque en diferentes disciplinas son gratuitas, para sembrar la semilla de las futuras estrellas del deporte en México

El Titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, Luis Iván Camacho Morales, comentó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajan en colaboración con otras instituciones para fomentar el deporte con el objetivo de atender las causas de la violencia, por ello, invitó a las y los jóvenes para que se acerquen al ejercicio y puedan llevar vidas más saludable y de convivencia.

Asimismo, el Coordinador Técnico de Cultura Física y Deporte del IMSS, Héctor García Antonio, agradeció la presencia de los basquetbolistas e invitó a la comunidad a asistir a las clínicas e incentivar el deporte a todas las edades.

Por su parte, el basquetbolista Eduardo Nájera destacó que una de las grandes claves para apoyar a un futuro deportista de alto nivel es rodearse de personas productivas y buenas, que los apoyen con hábitos saludables y a no flaquear, “porque el éxito solo llega con la disciplina”, concluyó.

La Conagua extiende una cordial invitación a las y los mexicanos para que visiten el Parque Ecológico Lago de Texcoco, un espacio abierto al público, completamente gratuito, con instalaciones deportivas que incluyen circuitos de ciclismo, canchas de basquetbol, fútbol, voleibol, americano, patinaje, frontón, entre muchas otras.

El PELT abre sus puertas de martes a domingo, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

El gobierno de México trabaja para devolverle a las comunidades espacios naturales y seguros que históricamente les pertenecen.