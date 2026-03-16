Sororidad, clave para construir igualdady la paz: Cecilia Lavalle





Atizapán, Méx.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la periodista Cecilia Lavalle Torres impartió la conferencia magistral “La sororidad como estrategia política para la construcción de la igualdad y la paz”, en el Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En representación de la rectora de la Autónoma mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, señaló que la sororidad implica una forma profunda de estar unas con otras: reconocerse, acompañarse, respaldarse y actuar frente a dolores compartidos que, en muchas ocasiones, son minimizados.

Ante representantes de la Dirección de Mujeres de Atizapán de Zaragoza, Denisse Elizabeth Morales Navarro, y de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Beatriz Mateos Ayala, Baca Tavira destacó que la sororidad es también una decisión ética que debe ejercerse en la vida cotidiana para construir, entre mujeres, vínculos colectivos y conscientes, basados en el respeto, la confianza, el cuidado y la valentía.

En ese sentido, subrayó que estos lazos constituyen una fuerza colectiva capaz de impulsar transformaciones reales, por lo que las reflexiones derivadas de la conferencia deben traducirse en acciones concretas, ya que la igualdad y la paz se construyen con compromiso, conciencia y la voluntad de sostenerse unas a otras.

Por su parte, la directora del Centro Universitario UAEM Valle de México, Gloria Zamudio Villareal, afirmó que la sororidad es un acto político y ético mediante el cual las mujeres pueden tejer redes colectivas que impulsen sociedades más justas, incluyentes y humanas.

Asimismo, indicó que en la UAEMéx las mujeres tienen la oportunidad de liderar la construcción de espacios libres de violencia, promover la igualdad sustantiva e inspirar a otras a creer en su propio poder. En este sentido, destacó que las universitarias, a través de su labor cotidiana, pueden convertirse en un puente entre el conocimiento y la transformación de sus entornos.

Durante su intervención, Cecilia Lavalle Torres señaló que, en un contexto marcado por estructuras patriarcales, es urgente fortalecer las alianzas entre mujeres para derribar las barreras que aún generan desigualdad.

La periodista explicó que, de acuerdo con la académica mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, la sororidad constituye un pacto político entre mujeres que se reconocen como interlocutoras equivalentes e investidas de derechos, con el objetivo de propiciar mejores condiciones de vida y mayor participación política para ellas.