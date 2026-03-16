RÉCORD GUINNESS CON LA CLASE DE FÚTBOL MÁS GRANDE DEL MUNDO

CON MÁS DE 9 MIL 500 PARTICIPANTES

La Jefa de Gobierno aseguró que cuando la ciudad se une, somos capaces de lograr lo extraordinario y hacer las utopías realidad

Esta iniciativa estuvo organizada por los Gobiernos de la República, de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo Federal rumbo a la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026

Con la participación histórica de 9 mil 500 personas, y en medio de un ambiente festivo y de paz, México batió el Récord Guinness al realizar en la Plaza de la Constitución la clase de fútbol más grande del mundo, como parte de las actividades de promoción para llevar a cabo un Mundial social rumbo a la celebración de la Copa de Futbol FIFA 2026.

Al referirse a este récord, que es 10 veces mayor al que se tenía registrado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la capital del país envía así un mensaje contundente al mundo a favor de la paz y en contra de la guerra, pues el idioma del deporte y el fútbol es un lenguaje universal que no necesita traducción.

“Desde esta clase de fútbol más grande del mundo, gritamos alto y claro, no a la guerra, sí a la paz. No a la guerra, sí a la paz. Muchas gracias a todas y todos. Metamos un gol al odio, metamos un gol a la desigualdad. metamos un gol a la indiferencia. Que ruede el balón por la paz y los derechos en la Ciudad de México. Que ruede el balón por la fraternidad y el amor. Que ruede el balón por la justicia”, subrayó Brugada Molina ante los miles de personas.

Y remarcó: “Demostramos que cuando la ciudad se une, somos capaces de lograr lo extraordinario. Cuando la ciudad participa, somos capaces de lograr lo imposible, y cuando nuestra ciudad se mueve, somos capaces de hacer realidad las utopías”.

Acompañada por integrantes de su gabinete, autoridades del Gobierno de México, futbolistas de renombre y promotores del deporte, la mandataria capitalina reiteró su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por el apoyo para la organización de esta iniciativa. “Que viva la Ciudad de México. Que viva el fútbol. Que viva el deporte. Que viva la paz”, expresó.

La Jefa de Gobierno agradeció también a las miles de personas que desde temprano participaron y convirtieron el Zócalo capitalino en la cancha más grande del mundo, quienes se prepararon para lograr este momento histórico y establecer un nuevo récord para la ciudad a nivel mundial.

“Hoy este Zócalo, al ritmo de miles de pies que van a estar dominando el balón, en este día el Zócalo se convierte en la cancha de fútbol, y con esta clase masiva decimos que en la Ciudad de México el Mundial ya comenzó”, resaltó la jefa del Ejecutivo capitalino.

Señaló que a 86 días del mundial de Fútbol, en la ciudad de México late un corazón futbolero, late para realizar un Mundial diferente, sin discriminación, por un Mundial libre de racismo, clasismo, xenofobia y machismo, al tiempo que resaltó que el objetivo de su gobierno es hacer una celebración deportiva con juego limpio y una sociedad justa.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, en representación de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, agradeció la anfitrionía de la Jefa de Gobierno y mencionó que este Mundial se celebrará como una gran fiesta a lo largo y ancho de todo México.

El adjudicador de World Récord Guinness, Alfredo Ariza Rueda, felicitó y agradeció el esfuerzo a todos los participantes y a la ciudad de México por alcanzar este récord histórico, que —aseguró — contó con la participación de 9 mil 500 personas.

“Muchas felicidades primeramente por eso. Teniendo una marca a abatir de mil 038 personas para la clase de fútbol más grande. El día de hoy ingresaron 9 mil 500 personas, por lo cual, tengo la fortuna de poder decirles, Sectur, Gobierno de la Ciudad de México, a partir de ahora, nuevamente son oficialmente asombrosos. Oficialmente Amazing, muchas felicidades”, señaló.

En la clase de fútbol más grande del mundo acompañaron a la jefa de gobierno integrantes de su gabinete, alcaldesas y alcaldes, la secretaria de Turismo de la ciudad, Alejandra Frauso Guerrero, así como la representante del Gobierno de México ante FIFA, Gabriela Cuevas Barrón; el titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), Romel Pacheco Marrufo, así como futbolistas y seleccionadas nacionales como: Paul Aguilar, Braulio Luna, Óscar “el Conejo” Pérez, Adrián Chávez, Miguel España y Kikin Fonseca, entre otros.