UAEMéx e ILCE fortalecen colaboración para impulsar educación y tecnología

Firman convenio para desarrollar proyectos académicos, científicos y de formación con apoyo de tecnologías educativas

Toluca, Méx.- En un contexto donde las tecnologías de la información y la comunicación transforman los procesos de enseñanza, aprendizaje y generación de conocimiento, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), con el propósito de fortalecer la cooperación académica, científica y formativa entre ambas instituciones.

La firma del acuerdo se realizó en la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” del Edificio de Rectoría, donde autoridades universitarias y representantes del organismo internacional destacaron la importancia de impulsar proyectos educativos innovadores que integren tecnología, investigación y formación humanista.

En representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, la titular de la Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados, María Luisa Becerril López, explicó que este convenio permitirá desarrollar diversas actividades académicas y científicas de manera conjunta.

“En favor de la educación para todas las personas, ambas instituciones colaborarán de forma permanente en actividades académicas, científicas y de capacitación mediante la creación y realización conjunta de cursos, diplomados, programas educativos, investigaciones y proyectos audiovisuales que resulten mutuamente beneficiosos, tanto en modalidad presencial como a distancia”, detalló la universitaria.

Por su parte, la coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación (CIME), Ana María Reyes Fabela, subrayó que el avance científico y tecnológico debe ir acompañado de una perspectiva ética y humanista. En ese sentido, destacó que las humanidades y las ciencias sociales permiten comprender la complejidad de los procesos históricos, culturales y sociales, así como reflexionar sobre las implicaciones humanas del desarrollo tecnológico.

En tanto, el director general del ILCE, Ismael Carvallo Robledo, resaltó los 70 años de trayectoria del Instituto como referente regional en comunicación educativa y en el uso de tecnologías aplicadas al aprendizaje.

Señaló que, a lo largo de su historia, el organismo se ha consolidado como un actor clave en América Latina en la producción de materiales didácticos y en la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos educativos.

Posteriormente, Carvallo Robledo impartió la conferencia titulada “Razón, sentido y misión de la educación en el siglo XXI”, en la que reflexionó sobre el papel de las instituciones educativas frente a los desafíos contemporáneos.

“El objetivo de la educación en nuestro tiempo no puede desligarse de las realidades sociales y culturales que vivimos; debe responder a las necesidades de nuestras comunidades y contribuir a la formación de ciudadanos capaces de comprender y transformar su entorno”, afirmó.

Con este acuerdo, la UAEMéx y el ILCE sientan las bases para desarrollar proyectos conjuntos que impulsen la formación académica, el intercambio de experiencias y la producción de contenidos educativos orientados a atender los retos de la educación en el siglo XXI.