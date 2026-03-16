El Estadio GNP Seguros recibió la poderosa edición de Vive Latino 26

Por: Asael Grande

A 26 ediciones de historia, pasión y cultura musical que unen a los amantes del rock, los días 14 y 15 de marzo de 2026, la música rock, el código secreto que define nuestra realidad, se escuchó a todo volumen en el Estadio GNP Seguros.

La música lo codifica todo: es el software de nuestra cultura, el script de nuestros mejores momentos y el algoritmo de nuestro día a día. Con este espíritu vibrante y como cada año, OCESA presentó la vigésimo sexta edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon.

Como cada año, el Vive Latino también estuvo lleno de nuevas propuestas como Margaritas Podridas, Planta Industrial y Erin Memento, que trajeron sonidos frescos y expusieron a las nuevas generaciones que se están posicionando en la música. Eso sin olvidar que siempre ha habido actos llenos de sorpresas y conceptos únicos que sólo tiene el VL, como Madre Perla, Orqueska y Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2., que en esta ocasión contó con las participaciones estelares de Amanda Miguel, Danna, Emmanuel, Mijares, y la Chica Dorada, Paulina Rubio, quienes pusieron a cantar a los más de 60 mil asistentes que se dieron cita en este cruce de datos que fue la mezcla perfecta para revivir los momentos más épicos de los años 80 y recordar momentos inmortales.

La edición 26 del Vive Latino se retomó con fuerza: bandas gigantes que han grabado el código genético del rock de habla hispana regresaron para mantener encendida su llama: miles vibraron con la garra de Liran’ Roll, la fiesta eterna de la Maldita Vecindad, la nostalgia de Enanitos Verdes, el regreso de Fobia, el ska de Los Fabulosos Cadillacs, y el reencuentro de Santa Sabina, quien contó con la participación estelar de los miembros originales, y la voz de Tania Melo, vocalista de Los de Abajo.

Los momentos estelares del VL26 fueron sin duda los conciertos de The Smashing Pumpkins, el rock electrizante y elegante de Lenny Kravitz, el sonido bayou de John Fogerty, quien tocó los grandes clásicos de Creedence Clearwater Revival, y lo sonidos del DJ Steve Aoki.

Para reír a carcajadas con los mejores chistes, se presentaron en Casa Comedy Oscar Estilla, Sirenas de Barrio, Alexa Zuart, Gianni Pex, Lalo Elizarrarás, Rulo Matías, Ídolos del open, Isabel Fernández, Pur de patos, Daniel Sosa. Para los amantes del cuadrilátero, el VL26 recibió la presencia de Soberano, Templario, Kemonito, Símbolo, Catalina, Máscara Dorada, Último Guerrero, Neón, King Rex, Jarochita, y Dulce Gardenia.

El Estadio GNP Seguros fue testigo de dos jornadas épicas que decodificaron la historia de la música y la ciudad. 26 ediciones de historia, pasión y cultura musical que unieron a los amantes de la buena música, y el buen rock. La música, ese lenguaje universal que nos atraviesa reveló su naturaleza más profunda. La historia del Vive Latino 26, al igual que el corazón de la Ciudad de México, se decodificó en dos días que fueron épicos y que se convirtieron en nuestra visión sonora compartida.