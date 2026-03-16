Alianzas o no

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Lo rápido que corren los tiempos y la cercanía del inicio del año electoral (septiembre) para los comicios federales de 2027, aceleran las medidas que los partidos deberán tomar para enfrentar este desafío.

Los opositores no parecen entender que las alianzas son necesarias para enfrentar la arrolladora aplanadora que se forma alrededor del partido gobernante.

Mientras Morena prioriza las alianzas, la oposición las desdeña y siente que ir solos les purifica el alma a sus militantes que, como en el caso del PAN, aseguran que la pureza ideológica es lo mejor, sin importar el resultado electoral.

Regresar a sus orígenes al partido blanquiazul es la meta de Jorge Romero, dirigente panista que recuerda como en el pasado el PAN ganaba los debates en la Cámara de Diputados, aunque perdía las votaciones, tanto dentro del recinto legislativo como en las urnas.

Contrario a ello es la posición de Morena que busca mantener la alianza con el Verde y con el Partido del Trabajo, aunque estos dos partidos le aporten poca votación, necesaria para ganar la mayoría en el Congreso de la Unión y el mayor número de estados en que disputarán 17 gubernaturas.

La importancia de las alianzas es grande, tanta que la Presidenta Sheinbaum decide modificar, mediante el “plan B” la reforma electoral, para eliminar los roces con sus aliados.

Según distintas encuestas, Morena mantiene ventaja en los estados con elección de gobernador, aunque sumados los pocos puntos de sus aliados, la diferencia aumenta.

No sucede así con los opositores, donde en algunas de las entidades, una eventual alianza con el PRI los vuelve más competitivos, mientras que ir aliados con Movimiento Ciudadano les resta puntos.

De todos los 17 estados, solamente en Campeche, blanquiazules y naranjas suman los puntos necesarios con candidato de MC.

En los restantes, la pretendida alianza de naranjas y panistas no les alcanza, mientras que en Nuevo León, pudieran volverse competitivos, también con el predominio de la candidatura para MC.

Los panistas no encuentran la fórmula para retener las tres gubernaturas que actualmente tienen en los comicios del año próximo y la constante negativa de su dirigente Jorge Romero para aliarse con el PRI les puede pasar facturas el año próximo.

Para Morena todo se les facilita en la elección del año próximo, con todo y las fracturas que amenazan al partido, pero ellos traen su proyecto bien diseñado.

Por eso anuncian que a más tardar el 22 de junio darán a conocer sus coordinadores estatales, de donde saldrán la mayoría de los candidatos en un anticipado inicio de campaña, por el que no serán sancionados.

A Morena solamente le preocupa una cosa, que la selección de candidatos y candidatas no traiga consecuencias que se paguen en las urnas.

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Cuántos gobernadores tendrán éxito en impulsar a los candidatos a sucederlo. Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Miguel Ángel Navarro, Layda Sansores, Lorena Cuéllar Cisneros, Evelyn Salgado y su papá Félix, además de Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros, buscan que el candidato de Morena sea a su gusto.

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ENTRETEXTO

Mientras Morena prioriza las alianzas, la oposición las desdeña y siente que ir solos les purifica el alma a sus militantes que, como en el caso del PAN, aseguran que la pureza ideológica es lo mejor, sin importar el resultado electoral.

PATA

La meta de Jorge Romero es regresar a sus orígenes a sju partido, que recuerda como en el pasado el PAN ganaba los debates en la Cámara de Diputados, aunque perdía las votaciones, tanto dentro del recinto legislativo como en las urnas.