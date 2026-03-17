Crece la molestia de pasajeros por altas tarifas de taxis del AICM

Sus tarifas oscilan entre los 200 y los mil 400 pesos

Cobran más del doble de las tarifas de aplicaciones; se quedan hasta con el 80% de cada viaje

Cientos de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) calificaron como una mafia a las organizaciones de transporte terrestre que operan a las afueras de las terminales aéreas y coincidieron en que son abusivas las tarifas que cobran los taxistas autorizados.

Algunos usuarios reportan que los precios de un viaje en los taxis del AICM alcanzan los mil pesos, en un recorrido de máximo 20 minutos, por lo que exigen que se les dé la libertad de elegir la opción que más se ajuste a sus posibilidades.

Los taxis por aplicación tienen un sistema de precios dinámicos que varía según el horario de demanda, disponibilidad de conductores y el tráfico, pero aún así sus tarifas están por debajo de los que operan en el aeropuerto capitalino.

«¡No inventes! Son casi mil pesos por un viaje de 20 minutos (…) La verdad no conviene”, contó Cristina, usuaria del AICM afectada por los altos costos de los taxis.

Los altos precios, el tener que caminar metros con maletas en manos, la presencia de taxis pirata y la falta de respuesta de las autoridades, ha obligado a los usuarios a exigir que se les regrese el derecho a elegir y no mantener el privilegio únicamente para un pequeño público.

Las restricciones

Con las restricciones al servicio de plataformas, varios usuarios se ven obligados a caminar, cargando o arrastrando su pesado equipaje un buen tramo, dependiendo del área de llegada, para abordar un taxi de aplicación y evitar los altos costos del servicio que prestan los taxis autorizados de la zona federal.

Conforme a lo acordado la semana pasada, elementos de la Guardia Nacional recorren la zona federal para evitar que taxis de aplicación levanten pasaje, además uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de tránsito para agilizar la circulación vial en accesos al AICM.

Para tomar un servicio, como Uber, en el AICM los viajeros deben dirigirse a los puntos específicos fuera de la zona federal. En la Terminal 1, está permitido en Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, cerca del Metro Terminal Aérea. En la Terminal 2, es sobre la avenida Fuerza Aérea Mexicana, a un costado del acceso vehicular.

Tarifas excesivas

Los conductores de taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ganan entre el 50 y 80 por ciento de cada viaje realizado y los módulos expendedores de boletos se quedan con el resto del dinero.

Los precios que cobran estas unidades varían según la zona de la ciudad a donde vaya el pasajero, pero oscilan entre los 200 y mil 400 el trayecto más largo dentro del aérea metropolitana y zona conurbada, dependiendo de cada empresa, aunque mantienen un rango estándar.

En la terminal aérea trabajan 11 agrupaciones de transportación terrestre, entre ellas Taxi Ride, Yellow Cab, Sitio 300, Nueva Imagen, Confort, Casadey, Porto Taxi, Prho Taxi, T&M, PSTA y Aerotaxi, con alrededor de mil 500 taxis que operan en las terminales 1 y 2.

De acuerdo con una tabla de costos, un viaje del AICM a Coyoacán cuesta entre 440 y 490 pesos, a la caja que vende el boleto le tocan 180 y el conductor cobra 260, de ahí tiene que dar una cuota mínima a su agrupación.

Pero si el trayecto es más lejos, la tarifa es de mil 210 pesos, 210 para el módulo de venta y 985 pesos para el operador del taxi.

Sin embargo, los pasajeros del AICM prefieren los taxis por aplicación digital, porque aseguran, ofrecen tarifas más económicas. Y es que del AICM a San Ángel, Uber cobra hasta 300 pesos, al Centro de Coyoacán 200, al Estadio Azteca 350, mientras que la tarifa de los taxis autorizados es casi el doble.

Por ello, los usuarios continuaron contratando el servicio por aplicación que esperaron afuera de los accesos principales de ambas terminales, sin importarles que está prohibido.

Ejemplo de la diferencia de precios

Un viaje del AICM al Zócalo de la Ciudad de México se acerca hasta los 400 pesos por el traslado de una persona.

– Taxis amarillos – $370 pesos.

– Taxis blancos – $385 pesos.

En contraste, las dos principales plataformas de taxi por aplicación ofrecen el viaje alrededor de los 117 a los 132 pesos, tardándose un aproximado de 5 minutos en llegar y recoger a las y los pasajeros.