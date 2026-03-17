Quitamos barreras para acercar programas sociales: David Parra

Confirman continuidad

Naucalpan, Mex.- David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan, reafirmó la continuidad de los programas médico-asistenciales dirigidos a las familias más vulnerables del municipio.

Ante vecinos de Minas Palacio, Ampliación Minas Palacio, Minas Coyote y Ampliación Minas Coyote, el luchador social, destacó que al acercar servicios de salud esenciales directamente a las comunidades se «eliminan barreras como los altos costos de medicinas y las limitaciones de movilidad que enfrentan principalmente los adultos mayores».

En las mencionadas colonias, Parra Sánchez, agradeció a liderazgos como Alfredo Barajas, Adriana García, Vasthi Trejo, Nicolas Montes, Patricio Rodriguez y Leonor González, el apoyar estas actividades que benefician a miles de familias naucalpenses.

En esta jornada, se atendieron a más de 500 familias con la aplicación de vacunas contra enfermedades como la influenza y el sarampión para proteger a familias que no tienen acceso regular a servicios médicos, además de corte de cabello y asesoría jurídica, entre otras actividades.

Finalmente, el presidente de Proyecto Social Naucalpan, agradeció al doctor Ernesto García de Alba y al maestro barbero Alejandro Frias, se apoyo para la continuidad de estos programas.