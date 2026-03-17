La obra pública no se detiene en Atizapán: Pedro Rodríguez

Rehabilitación de calles

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Durante la entrega de la rehabilitación del pavimento con concreto asfáltico de la Cerrada Del Tordillo, en Villas de la Hacienda, el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas afirmó que Atizapán de Zaragoza sigue creciendo con más y mejores obras, proyectos y acciones, impactando en las comunidades que ven mejorado su entorno de manera significativa.

Previo a la inauguración de esta rehabilitación, que forma parte de una serie de trabajos que se han realizado en esta comunidad, entre los que destacan los puentes El Campanario y el de la parada del árbol, Pedro Rodríguez recalcó que dichas obras «son una muestra de que cuando los recursos se aplican de manera responsable, se alcanzan grandes cosas, demostrando que los impuestos que los atizapenses pagan con mucho sacrificio, se pueden traducir en obras de impacto».

«Ustedes vean que sus impuestos están trabajando, no se están quedando en el bolsillo de nadie. Mi esposa y yo venimos de trabajar desde hace 25 años con la sociedad, conocemos como la palma de nuestra mano las colonias y las necesidades de Atizapán y estoy seguro que al término de esta administración notarán un cambio muy importante. Sigamos trabajando juntos y construyendo el municipio que todos queremos», afirmó.

La pavimentación con concreto asfáltico de 1,463 metros cuadrados de la Cerrada Del Tordillo, contempló la rehabilitación de tomas de agua potable y descargas sanitarias dañadas, se colocaron reductores de velocidad, se construyeron guarniciones, banquetas y rampas, así como trabajos de balizamiento en líneas, pintura en guarniciones, pasos peatonales y flechas indicadoras de sentido.

En esta gira de trabajo en la que estuvo acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, así como Regidores y directores de la Administración, el Alcalde también supervisó los avances de la rehabilitación que se realiza en el parque lineal de Las Alamedas y el parque lineal de Jardines de Atizapán, además de las obras en el Deportivo Zaragoza.