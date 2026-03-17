Comité Municipal de Acción Nacional retoma las calles de Naucalpan

Naucalpan, Méx- En un encuentro con líderes de la Cuenca de San Mateo con dirigentes del Comité Municipal del PAN, se estableció una mesa de trabajo con el propósito de prepararse para el próximo proceso electoral del 2027. Destacaron los propósitos de volver a retomar las causas sociales, y participar decididamente por un nuevo comienzo en el municipio. Participaron el presidente del Comité Municipal, Mario Sandoval Silvera; Manuel Gómez Morín; Juan Carlos Hernández, Mariela Pérez de Tejada y Carlos Ramírez Robles, entre otros cuadros representativos del PAN de Naucalpan.