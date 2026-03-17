El IMSS realiza contratación histórica de 10 mil 785 médicos especialistas: Zoé Robledo

La mayoría de las plazas fueron para mujeres

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la contratación histórica de 10 mil 785 especialistas durante la jornada de reclutamiento; con ello se fortalecerá a las unidades médicas y hospitales y es parte de la estrategia del Gobierno de México para incrementar el número de médicas y médicos en todo el sector.

Durante su participación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo resaltó que es la cifra más alta de contrataciones de especialistas en la historia del Seguro Social.

Detalló que la mayoría de las contrataciones fueron para mujeres con 5 mil 694 plazas, en tanto que 5 mil 091 fue para hombres, lo que representa el 47 por ciento.

Zoé Robledo mencionó parte de la distribución de las contrataciones; 446 de las médicas y médicos se incorporan a Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE); 8 mil 438 a Hospitales Regionales, de Zona y Subzona y 861 para Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Además, mil 040 especialistas van a 81 hospitales que estaban incorporados al programa IMSS Coplamar con diferentes especialidades como Pediatría, Ginecología, Cirugía y Medicina Interna; “esto es importante porque muchos de estos hospitales están en zonas más apartadas, por eso se les conoce como rurales, pero ahora son parte del régimen ordinario”.

Enfatizó que en todas las entidades del país hubo más contratación que el año pasado, para cubrir vacantes existentes, fortalecimiento de plazas para atender nuevos servicios o en hospitales nuevos.

Entre los especialistas incorporados destacó mil 413 médicos en Medicina Familiar, pilar del Primer Nivel de atención; mil 366 urgenciólogos, mil 216 anestesiólogos, 900 cirujanos generales, 892 ginecólogos, 654 pediatras y 641 traumatólogos y ortopedistas, además de 158 cardiólogos y 127 nefrólogos.

El director general del IMSS anunció que estas nuevas incorporaciones llegarán en los próximos días a cada estado y unidad hospitalaria, a fin de reforzar la atención médica y acercar los servicios especializados a toda la población, especialmente en las comunidades más alejadas.