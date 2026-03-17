Delfina Gómez entrega Puente Peatonal «Neftalí», paso seguro para 25 mil habitantes

Une a Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

La obra de 6.4 mdp responde a una sentida demanda social; sus beneficiarios podrán cruzar sobre el Canal de La Compañía

Nezahualcóyotl, Estado de México.- En este «2026, Año de las Obras en EdoMéx», la gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró el Puente Peatonal «Neftalí», que une Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, un paso seguro para más de 25 mil habitantes de diversas colonias de ambos municipios.

La nueva infraestructura de 6.4 millones de pesos de inversión, se suma al Puente Peatonal Los Rosales, inaugurado a finales del 2024 por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y que también fue repuesto íntegramente para beneficio de una población históricamente marginada.

«Hoy venimos a cumplir nuestra palabra y a responder con acciones a la confianza ciudadana que ustedes nos otorgaron, y no hay otra forma de corresponder a esa confianza que dando resultados», apuntó la Mandataria mexiquense.

El Puente Peatonal «Neftalí», comunica a las colonias Ejidos de San Agustín, en Nezahualcóyotl e Israel, en Chimalhuacán. Su construcción comprendió aspectos como la cimentación, la colocación de la estructura del puente, una trabe de concreto armado de 50 toneladas, iluminación y equipamiento urbano, barandales de seguridad, rampas y escaleras de acceso.

«Seguiremos trabajando en coordinación con las autoridades municipales con austeridad y transparencia, pero sobre todo con una profunda responsabilidad social para que todas y todos tengan una mejor calidad de vida», señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al entregar la obra que generó 175 empleos.

Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, explicó que el puente sustituye a otro que se encontraba deteriorado y se suma a las 84 obras que el Gobierno mexiquense ha realizado, refirió que el impulso a la infraestructura urbana va a contribuir a construir comunidades más seguras, mejor comunicadas y con mayor bienestar.

Tanto Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, como Xóchitl Flores Jiménez, Presidenta Municipal de Chimalhuacán, agradecieron a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez el apoyo dado para que cientos de familias cuenten con cruces seguros entre ambos municipios.

En el evento estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; María Esther Rodríguez Hernández, Titular de la Secretaría de Mujeres; diputados federales y locales de los municipios citados, así como habitantes de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.