Gobernadora recupera espacios públicos en Chimalhuacán

Chlmalhuacán, Estado de México.– Como parte de la estrategia Senderos mexiquenses “Caminemos Seguras”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó el mejoramiento urbano de la Avenida Ejido Colectivo en el municipio de Chimalhuacán, una intervención que busca recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad para mujeres, niñas y adolescentes de la colonia Fundadores.

En el marco de “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, esta vialidad fue rehabilitada en una extensión de 1.2 kilómetros, mediante trabajos que incluyeron construcción de banquetas y guarniciones, colocación de señalética vial, instalación de más de 70 luminarias LED, así como cámaras de videovigilancia, altavoces y botón de pánico conectados al Centro de Comando y Control, además de mobiliario urbano para el aprovechamiento de las y los vecinos.

“Es importante regresarles a las familias espacios dignos, seguros y funcionales, invertir en la seguridad de las mexiquenses es también invertir en el bienestar de nuestras familias y de toda la sociedad, por eso se destinaron casi 11 millones de pesos para que esta calle ahora este mejor iluminada con un diseño urbano e incluyente”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal destacó que estas obras no solo transforman el entorno urbano, sino que también fortalecen la convivencia comunitaria y el derecho de las personas a transitar por espacios seguros, dignos y funcionales.

“Con el programa de Gobierno del Estado de México ‘Caminemos Seguras’ estamos trabajando la rehabilitación de 13 calles de los 11 municipios con alerta de género para que las mujeres, niñas, adolescentes, puedan transitar con mayor seguridad y sin miedo” afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente con el Plan Oriente, que impulsa acciones de infraestructura, seguridad, educación y servicios básicos en 11 municipios del Estado de México, lo que permite fortalecer proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias mexiquenses.