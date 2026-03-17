Trump: “EU puede solo” contra Irán

Recrimina falta de apoyo de la OTAN

Estados del Golfo presionan a Washington para que neutralice a Irán de forma definitiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que ya no necesita ni desea el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, declaró en la plataforma Truth Social.

Trump explicó que los miembros de la OTAN han informado a Estados Unidos que «no desean involucrarse» en la operación militar en Oriente Medio, “a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares”.

“No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros”, reprochó.

No obstante, el republicano aseguró que Estados Unidos ha logrado “diezmar al Ejército iraní” y que ya no requiere del apoyo de sus aliados.

“Debido a nuestro éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur”, afirmó.

El republicano hizo esta publicación un día después de haber criticado la falta de «entusiasmo» que recibió de parte de algunos aliados su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

Presionan a EU para que neutralice a Irán de forma definitiva

Estados del Golfo presionan a EU para que neutralice a Irán de forma definitiva mientras la crisis de Ormuz se profundiza

Irán ya ha demostrado su alcance, atacando aeropuertos, puertos, instalaciones petrolíferas y centros comerciales en los seis estados del Golfo con misiles y drones, mientras interrumpía el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormu

Los estados árabes del Golfo no pidieron a Estados Unidos que declarara la guerra con Irán, pero muchos ahora le instan a no detenerse antes de dejar a la República Islámica aún capaz de amenazar la línea vital petrolera del Golfo y las economías que dependen de él, dijeron tres fuentes del Golfo.

Al mismo tiempo, estas fuentes y cinco diplomáticos occidentales y árabes afirmaron que Washington estaba presionando a los estados del Golfo para que se unieran a la guerra entre Estados Unidos e Israel. Según tres de ellos, el presidente Donald Trump quiere mostrar apoyo regional a la campaña, para reforzar su legitimidad internacional y su apoyo en casa.

Hay una amplia sensación en todo el Golfo de que Irán ha cruzado todas las líneas rojas con todos los países del Golfo”, dijo Abdulaziz Sager, presidente del Centro de Investigación del Golfo con sede en Arabia Saudí y familiarizado con el pensamiento gubernamental.

“Al principio los defendimos y nos opusimos a la guerra”, dijo. “Pero una vez que empezaron a dirigir ataques contra nosotros, se convirtieron en enemigos. No hay otra forma de clasificarlos.”

Teherán ya ha demostrado su alcance, atacando aeropuertos, puertos, instalaciones petrolíferas y centros comerciales en los seis estados del Golfo con misiles y drones, mientras interrumpía el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, la arteria que transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y que sustenta las economías del Golfo.

Los ataques han reforzado los temores del Golfo de que dejar a Irán con armamento ofensivo significativo o capacidad de fabricación de armas podría animarle a mantener como rehén la línea vital energética de la región siempre que aumenten las tensiones.

Al entrar en su tercera semana de la guerra, con los ataques aéreos de EU e Israel intensificándose y Irán disparando contra bases estadounidenses y objetivos civiles en todo el Golfo, una fuente del Golfo afirmó que el ánimo predominante entre los líderes era inconfundible: que Trump debía degradar de manera integral la capacidad militar de Irán.

La alternativa, dijo la fuente, era vivir bajo una amenaza constante. A menos que Irán estuviera gravemente debilitado, dijo, seguiría manteniendo a la región como rehén.

El Irán, predominantemente musulmán chií, ha visto a menudo con profunda desconfianza a sus vecinos suníes árabes del Golfo —aliados cercanos de EU que albergan bases militares estadounidenses— aunque las relaciones con Catar y Omán han sido generalmente menos tensas.

A lo largo de los años, Irán y sus aliados regionales han sido acusados de ataques contra instalaciones energéticas del Golfo, especialmente de un ataque en 2019 contra las instalaciones petrolíferas de Abqaiq y Khurais en Arabia Saudí —por el que Irán negó toda responsabilidad— que redujo a la mitad la producción saudí y sacudió los mercados energéticos.

Para los líderes del Golfo, la inacción es ahora el mayor riesgo.