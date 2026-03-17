Alfombra roja de Hijo de Familia

Ianis Guerrero, Alicia Jaziz y Costanza Andrade encabezan esta comedia

El director Rafa Lara vuelve a reunir a lo mejor del cine nacional

La comedia mexicana Hijo de Familia vistió gala a las salas nacionales con una su alfombra roja nutrida de talento estelar y elenco invitado este lunes 16 de marzo en WTC Cinemas.

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Tequila 2026 y la Semana del Cine en Morelia 2026, esta cinta bajo la dirección de Rafa Lara (De Brutas Nada, El Tamaño si Importa, Labios Rojos) da el banderazo oficial de apertura ante la taquilla a partir de este jueves 19 de marzo.

La producción a cargo de Ozcar Ramírez y Lorena Navarrete será distribuida por CNMG Distribución y está protagonizada por destacados actores, tales como Ianis Guerrero (Nosotros los Nobles, Club de Cuervos), Costanza Andrade (Treintona, Soltera y Fantástica, Lady Rancho) y Alicia Jaziz r(Ingobernable, Misfit).

Además del mencionado talento protagónico, también desfilaron por la alfombra figuras como Dagoberto Gama, Carmen Beato y Julio Casado así como importantes actores invitados, que han formado parte de las diversas producciones del director Rafa Lara, tales como Armando Hernández (Los Héroes del Norte, 40 y 20) y Liz Gallardo (Las Aparicio, Cinco de Mayo) por mencionar algunos.

La presentación de la función estuvo a cargo del propio director, Rafa Lara, quien recalcó la importancia de volver a los cines para apreciar estas producciones en sus formatos originales, además de reactivar una industria nacional que nos pertenece a todos.

Asimismo, agradeció al elenco, al equipo de producción y al público que ha apoyado el proyecto desde sus primeras etapas. Esta cinta estrenará a nivel nacional en circuito de cines independientes el próximo jueves 19 de marzo 2026; aborda temas actuales como la gentrificación, el valor de la familia y las relaciones de codependencia a través de la historia de Bobbie, un Hijo de Familia que rosa los 40 años de edad y se reúsa a dejar las comodidades del nido familiar para emprender su vida independiente.