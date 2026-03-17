“GOLDEN” GANA ‘MEJOR CANCIÓN ORIGINAL’

KPOP DEMON HUNTERS

HACE HISTORIA EN LOS OSCARS

La banda sonora KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), de la exitosa película animada KPop Demon Hunters o Las guerreras K-pop en español, sigue haciendo historia ya que, en la 98.ª edición de los Oscars, ganaron en la categoría de ‘Mejor Canción Original’ por el tema “Golden”, sin dejar de lado que también se llevaron a casa una segunda estatuilla por la categoría de ‘Mejor Película Animada’.

Recientemente obtuvieron un premio Grammy por la categoría de ‘Mejor Canción Escrita Para Medios Visuales’ gracias a la canción “Golden”, sin dejar de lado que este tema ya ha logrado varias distinciones tales como la de ‘Mejor Canción’ en los premios Golden Globes, al igual que en los Critics’ Choice Awards.

Asimismo, en México ya ha recibido varias distinciones desde su lanzamiento, empezando por la certificación ‘Oro’ para el álbum, para el grupo HUNTR/X conformado por EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI, en México, el tema “Golden” logró la certificación ‘Doble Platino’ y ‘Oro’, y las canciones “How It’s Done”, “Takedown” y “What It Sounds Like” obtuvieron la certificación ‘Oro’.

De igual manera, la agrupación Saja Boys integrado por Andrew Choi, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee y Neckwav la canción “Soda Pop” cuenta con la certificación ‘Platino’ y ‘Oro’, y con el tema “Your Idol”, la certificación ‘Oro’ en nuestro país.

También en México, el tema «Golden» incluido en KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), pasó más de 200 días consecutivos en el MX Spotify Chart, además de que ya ha acumulado más de 123 millones de streams desde su lanzamiento y cuenta con más de 200 mil reproducciones diarias en Spotify. Sin dejar de lado que KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) cuenta con 452 millones de reproducciones a la fecha.

Por otro lado, AUDREY NUNA quien presta su voz (música) al personaje de MIRA en KPop Demon Hunters estará de visita en México el próximo dos de mayo en la Feria Nacional de San Marcos 2026, dejando en claro la importancia que tiene México dentro del k-pop hoy en día.