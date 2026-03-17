Liz Dieppa presenta su “Manual Para Parejas”

Dentro de un EP dedicado a “Que te amen bonito”

Un sencillo que celebra las relaciones sanas y afirma que son posibles

Por Arturo Arellano

Nacida en Puerto Rico, Liz Dieppa es una cantautora y actriz que redefine el indie pop folk con un sello muy claro: música feel‑good y letras honestas sobre amor propio y relaciones sanas. Tras su debut en 2023 con un EP inspirado en los cuatro elementos, hoy impulsa su segundo material, “Que Te Amen Bonito”, producido por Stefano Vieni, conocido por su trabajo con artistas como Danna, Ha‑Ash, Kalimba y Karol Sevilla, consolidando así una nueva etapa sonora.

De este EP se desprende “Manual Para Parejas”, sencillo que actualmente promociona en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La canción llega en un momento muy personal para la artista, que la escribió desde la experiencia de vivir en pareja y cuestionar los modelos tradicionales de amor con los que creció.

En entrevista para DIARIO IMNAGEN, Liz recuerda que su vínculo con la música empezó casi por accidente, mientras su foco estaba en la actuación “Stefano Vieni es mi amigo desde hace tiempo, desde 2016 más o menos. Yo estaba recién egresada de Televisa y enfocada en ser actriz; así fue por años. Cuando lo conocí, él me preguntó si cantaba y si lo había hecho, pero no había pensado en tener un proyecto”, relata.

El proyecto musical se concretó después de la pandemia. “Stefano me lo propuso, yo lo dejé, pasó la pandemia y en 2022 empecé a hacer música en Puerto Rico. Pensé que debía regresar con quienes confiaron en mí, como lo es Stefano. Entre los dos encontramos mi sonido, que al final terminó llamándose indie pop folk, porque a mí me gusta el sonido del country que normalmente se hace en inglés, pero mi lengua materna es el español, aunque también hablo inglés”, explica.

Folk, cuatro puertorriqueño y autenticidad

En esa búsqueda estética, Liz integró elementos de su tierra. “El folk tiene un instrumento que se llama la mandolina; conocí a una cuatrista de Puerto Rico, y el cuatro puertorriqueño suena como la mandolina, entonces la añadí. El folk es música del pueblo y el cuatro le recuerda a la gente la Navidad, la parranda, la fiesta en familia”, cuenta.

Para Dieppa, la respuesta del público ha sido un reflejo de su honestidad. “He tenido mucho apoyo de la gente porque he sido auténtica en el proceso. No fue de un momento a otro o por ser famosa; esto es lo que mi corazón dicta, eso es lo que pongo allá afuera y la gente lo ha sentido mucho. El público quiere conocerte a ti, quién eres; no les gusta lo superficial, porque los ídolos e íconos lejos de ti ya no resuenan en la gente”, asegura.

“Que Te Amen Bonito”: un EP desde una relación sana

El EP completo, “Que Te Amen Bonito”, nace de vivencias personales. “Son vivencias mías de mi propia relación; encontré a alguien que me ama bonito. Desde que lo conocí empecé a escribir canciones. Ahora ‘Manual Para Parejas’ es el quinto sencillo y llega ahora que estamos viviendo juntos”, comparte.

La artista contrasta su experiencia con la de generaciones anteriores. “En los noventas cuando nací, mis padres sabían qué hacer —aunque ellos digan que no tenían ni idea—. Mi madre a los 30 ya tenía dos hijos, un negocio estable; y en mi caso, rento y tengo un gatito. Esa brújula que tenían los padres antes de pronto se nos perdió, de eso hablamos en esta canción”, dice entre risas.

“Manual Para Parejas” habla de acuerdos cotidianos, comunicación y complicidad más allá de los celos o la posesión. Liz adelanta que en pocos días lanzará también “IKEA”, otro tema sobre esas cosas sencillas que se hacen en pareja: “Salir un fin de semana, un amor sencillo sin presión, sin críticas, sin celos, sin posesión”.

Amar bonito sí existe

La idea del EP nació de una reflexión que Liz compartió en redes sociales. “Estaba explorando en TikTok e hice un video que decía que no hay nada como que te amen bonito. Ese video se me hizo viral y entendí que hay mucha gente que agradece tenerlo y mucha gente que dice que quiere tenerlo. Hay una época en la que dicen que queremos estar solteros por lo lastimados que han sido”, recuerda.

Frente a ese desencanto, ella quiere ofrecer otra perspectiva. “Yo quiero dar el otro lado de la moneda y decir que sí existe, que hay relaciones sanas. Yo lo encontré y mis amigos lo han encontrado”, afirma. Con “Manual Para Parejas”, Liz propone un pequeño mapa emocional para quienes están construyendo vínculos desde la ternura, el respeto y la corresponsabilidad.

Presentación en vivo y lo que viene

Para reforzar esta nueva etapa, Liz Dieppa prepara la presentación oficial de su EP. “Vengo promocionando el lanzamiento de mi EP; será el 27 de marzo en Terraza Fountaine, en Reforma. Hacen veladas de música jazz y me dieron la oportunidad. No es por boleto, es por consumo en el lugar”, explica.

Entre su faceta de actriz y cantautora, Liz Dieppa se consolida como una voz que pone en el centro el bienestar emocional y la posibilidad de amar bonito sin drama. “Manual Para Parejas” funciona así como una guía íntima, escrita desde la experiencia, para recordar que el amor sano también merece su banda sonora.