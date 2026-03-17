Anuncian más trabajos en la autopista México-Puebla, desde hoy hasta el 30 de abril

Piden extremar precauciones

Continuarán los problemas de movilidad en marzo y abril por las obra del Trolebús Chalco-Santa Martha en los límites de la Ciudad de México y Estado de México, luego de que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informara sobre cierres parciales de la Autopista México-Puebla desde la noche del 17 de marzo.

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) pidió a los automovilistas de la carretera precaución por la presencia de desvíos en los carriles centrales.

Estas afectaciones se realizarán en los carriles centrales en ambas direcciones, a partir del kilómetro 17 al km 22 de la autopista México-Puebla se realizarán estos desvíos, por lo que pidieron a los automovilistas extremar precauciones.

Cierres y desvíos en la autopista

De acuerdo con Capufe, a partir del martes 17 de marzo se realizarán desvíos de los carriles centrales por obras relacionadas a la construcción de estaciones de la Línea 11 del Trolebús y adecuaciones en la autopista. El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México se encargará de realizar estas maniobras, estas afectaciones se realizarán en ambos sentidos.

“Se informa que, del 17 de marzo al 30 de abril de 2026, se realizarán trabajos de mejora del kilómetro 17 al 22 de la autopista México – Puebla, en ambos sentidos”, se lee en el boletín.

Desde el Km 17 al km 22 de la México-Puebla desviarán a los automovilistas y tránsito local. Estos desvíos se realizarán en un horario escalonado, se aplicará de lunes a viernes de las 10:00 hrs a las 17:00 hrs y de 22:00 hrs a las 05:00 hrs.

“El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) estará a cargo de los trabajos, los cuales generarán desvíos parciales en los carriles centrales para ambos sentidos. Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 05:00 horas”, informaron las autoridades.

Estos ajustes en la vía se mantendrán a partir del 17 de marzo hasta el 30 de abril, por lo que todo el mes de abril habrá afectaciones viales en la salida de la capital hacia Puebla.

“Se recomienda anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario. Agradecemos su comprensión ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad.”, compartieron las autoridades.

Capufe agradeció la comprensión de las personas usuarias ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y destaca que las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad en la vialidad. Para cualquier eventualidad, se encuentra disponible el número de atención 074 y la cuenta oficial de X @CAPUFE.

¿Por qué estará cerrada la autopista?

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México realizará el montaje de una estructura metálica en el kilómetro 20, como parte de las obras del Trolebús Chalco – Santa Martha. Los trabajos comenzarán el martes 17 de marzo a las 21:00 horas y finalizarán a las 5:30 horas del miércoles 18 de marzo.

La zona del cierre correspondiente a la estación La Virgen/La Caldera del Trolebús Chalco – Santa Martha. Estas modificaciones se deben al montaje de una estructura metálica vinculada a la Línea 11.

Hasta ahora, 12 de las 15 estaciones de la Línea 11 del Trolebús están en funcionamiento, en tanto continúan los trabajos en tres puntos clave que conectan la alcaldía Iztapalapa con los municipios de La Paz y Valle de Chalco. La estructura metálica para los nuevos andenes y áreas de espera ya fue instalada, permitiendo avances visibles en la terminal Xico, donde el techo, el ascensor y las escaleras ya se encuentran montados.