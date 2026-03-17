CSP: la contratación de más de 14 mil médicas y médicos especialistas este año es histórica

“Fortalece los tres sistemas de salud”

Con las Rutas de la Salud se han entregado 160 millones de piezas de medicamentos, destaca

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como histórica la contratación, este año, de más de 14 mil médicas y médicos especialistas con lo que, aseguró, se fortalecen los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar.

“La contratación de especialistas este año es histórica, se están contratando cerca de 14 mil especialistas en las tres instituciones de salud, es histórico. Tiene que ver con la modificación que se hizo con el presidente López Obrador y que nosotros dimos continuidad de que entraran más médicos a las especialidades, porque recuerden que en el periodo neoliberal disminuyó muchísimo la entrada de médicos para poder ser especialistas, para poder cursar su especialidad. Entonces este año de manera histórica se están contratando cerca de 14 mil especialistas, lo que evidentemente fortalece los tres sistemas de salud”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El número más alto de especialistas contratados

Por us parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que en esta institución se registró el número más alto de especialistas contratados con 10 mil 785 médicas y médicos: 5 mil 694 mujeres y 5 mil 91 hombres. De ellos, 446 van a Unidades Médicas de Alta Especialidad; 8 mil 438 a hospitales regionales, de zona y subzona; mil 40 a hospitales rurales y 861 a unidades médicas familiares.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que para la salud de las y los trabajadores del Estado se contrataron mil 295 médicas y médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 de alta especialidad.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que en el caso de esta dependencia se incorporan al sistema mil 956 médicas y médicos especialistas

Además, informó que con las Rutas de la Salud se han entregado 160 millones de piezas de medicamentos: 115 millones en 2025 y 45 millones en lo que va de 2026. Respecto al abasto de medicamentos oncológicos, explicó que se monitorea en tiempo real, por lo que la disponibilidad fluctúa entre el 91 y 97 por ciento en las 56 unidades del IMSS Bienestar que dan atención oncológica. Además, se implementa el botón blanco en teléfonos instalados afuera de las farmacias para reportar la interrupción en disponibilidad o sugerir la compra de medicamentos.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que, con la estrategia nacional de atención al sarampión, del 12 de febrero a la fecha se han aplicado 13.3 millones de vacunas; la meta es vacunar en 10 semanas a 25 millones de personas.

Explicó que la vacunación es para niñas y niños de entre 6 meses a 12 años que no han recibido ninguna dosis o que han pasado seis meses desde su primera aplicación. También para personas de entre 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto, en Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo; el resto de las entidades continuará con la vacunación a partir del mes de mayo para atender a este grupo de población de manera gradual en todo el país. Los más de 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles, podrán ubicarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.

“Reforma electoral “va por menos privilegios”

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el “plan B” de la reforma electoral va por menos privilegios y más participación”. Indicó que se pondrán topes a recursos para congresos locales, regidurías -con un máximo de 15 por Cabildo-, así como límites a salarios de consejeros y magistrados electorales –tanto federales como locales- para que nadie gane más que ella; reducción de 15 por ciento al gasto del Senado y planteó que elección del Poder Judicial se realice en 2027.

La propuesta incluye que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno y no solo en el cuarto. Asimismo, que inicie el cómputo de elección federal con la llegada del primer paquete.

“Ese es en esencia el plan B. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se debe destinar tantos recursos a los partidos”, lo que no fue aprobado por la oposición y algunos diputados del Verde y del PT, recordó.

Indicó que en la ley “estamos poniendo que se transparenten todos los recursos que reciben los partidos, para que ninguno de sus presidentes, secretario general, servidor público pueda ganar más que la Presidenta o se otorgue también bonos, seguros de gastos médicos, etcétera”.

Y que tenga que haber fiscalización, subrayó. “En el caso de que el INE lo solicite, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder revisar el origen de los recursos y que no haya desvío de recursos públicos de alguna entidad o algún recurso ilícito”.

Con el “plan B· señaló que ya no puede haber, como actualmente, hasta 25 regidores en algunos municipios. “No importa el tamaño de la población en algunos lugares, es un exceso. Entonces, el planteamiento es que de acuerdo con la población del municipio vaya de siete a 15 y que ningún regidor, ningún presidente municipal pueda ganar más, ni se pueda asignar bonos, ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal, más allá de su salario”.

En el caso de los congresos locales, “se pone un tope de 0.70 del presupuesto del estado. “Quien esté por debajo, solo va a poder subir en términos reales y quien esté por arriba tiene que bajar su presupuesto. El Senado también reduce su presupuesto”.