Clara Brugada entrega programa “ingreso ciudadano universal” para hombres de 60 a 64 años

Apoyo de 3 mil pesos bimestrales

Se consolida como el segundo esquema social con mayor presupuesto en la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega del programa *»Ingreso Ciudadano Universal»* , una estrategia diseñada para fortalecer el estado de bienestar y garantizar derechos sociales en la capital. Durante el acto, el Secretario de Bienestar e Inclusión Social, Tomás Pliego Calvo, informó que los programas sociales de la Ciudad de México tienen como objetivo prioritario ayudar a quienes más lo necesitan.

Pliego Calvo destacó que la Constitución de la Ciudad de México establece el derecho al mínimo vital, lo que asegura que todos los habitantes de la capital cuenten con el respaldo del gobierno capitalino. Asimismo, subrayó que la Ciudad de México se mantiene como una entidad vanguardista en la transformación de las políticas públicas de bienestar.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recordó que la vigencia de estos apoyos es resultado de los esfuerzos de administraciones pasadas, los cuales hoy permiten que estos derechos sean una realidad para la ciudadanía. La mandataria señaló que, si bien a nivel federal existen apoyos que acompañan a las mujeres en diversas etapas de su vida, la población masculina de entre 60 y 64 años representaba un sector con necesidades pendientes de atención.

El programa «Ingreso Ciudadano Universal» establece como requisitos ser hombre, tener entre 60 y 64 años de edad y residir en la Ciudad de México. Los beneficiarios recibirán un apoyo de 3 mil pesos bimestrales, posicionando a este esquema como el segundo con mayor asignación presupuestal en la administración local, con el fin de avanzar hacia una cobertura universal y equitativa.