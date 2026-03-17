Pasos vehiculares Arco Norte y Arco Sur en Colima, registran avance de 79 por ciento

Trabajos generarán 3 mil 198 empleos directos e indirectos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informa que la construcción de los pasos superiores vehiculares Arco Norte y Arco Sur en el estado de Colima presentan un avance promedio de 79 por ciento y están a punto de concluir.

Estas obras beneficiarán a más de 463 mil personas, al agilizar la circulación y reducir los tiempos de traslado en hasta en 15 minutos en la zona conurbada de la ciudad de Colima.

Con una inversión de mil 66 millones de pesos, la construcción de ambos puentes ha generado 3 mil 198 empleos directos e indirectos.

El Paso Superior Vehicular (PSV) Libramiento Arco Norte tendrá una longitud total de 590 metros entre estructura y accesos, registra un avance global de 81 por ciento y la obra está a días de concluir en este mismo mes de marzo. En su construcción se invertirán 436 millones de pesos.

Contará con dos cuerpos y cuatro carriles, dos de cada lado. Interconectará el Tercer Anillo Periférico con la Avenida Venustiano Carranza.

Los trabajos iniciaron en junio de 2025. Este puente beneficiará a 306 mil 810 habitantes de la región y generará mil 308 empleos.

En tanto que, en el Arco Sur los trabajos tienen un avance de 77 por ciento y contará con una inversión de 630 millones de pesos para una meta total de 862 metros que incluirá puente y accesos.

Constará de dos cuerpos con seis carriles, tres por sentido. Pasará por el cruce del ferrocarril y sobre el libramiento sur de Colima. Para su construcción se llevó a cabo una obra inducida que incluirá la instalación de aisladores sísmicos.

La conclusión será en abril del presente año. Se trabaja en 132 trabes coladas y 11 claros en cada cuerpo. La obra generará mil 890 empleos.

Las labores iniciaron en julio de 2025 y tras concluirse beneficiará a 157 mil 48 habitantes de la región.

De esta manera, la SICT continúa con la realización de obras que mejoran la movilidad de los usuarios con estructuras que le brindan seguridad, al tiempo que responde a las necesidades de la población de contar con más y mejores vialidades.