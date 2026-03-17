Incendio en el exterior de la Refinería Dos Bocas deja 5 muertos, confirma Pemex

Desborde de aguas aceitosas

La empresa pública informó que brinda atención a los afectados

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que un incendio en el exterior de la Refinería Dos Bocas, en Tabasco, dejó un saldo de cinco personas muertas. La empresa pública del Estado informó anoche que ya brinda atención a los afectados.

«Petróleos Mexicanos (Pemex) confirma que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación», indicó la petrolera paraestatal.

Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores, indicó la institución.

«Personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente», añadió.

«Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas», sostuvo la dependencia.

La paraestatal señaló que brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria.

Desde la mañana del martes comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban zonas circundantes a la refinería Dos Bocas, en las que el cielo nublado se iluminaba de color naranja debido al incendio reportado.

Piden reubicar a escuelas cercanas a Dos Bocas

Madres y padres de alumnos del colegio preescolar “Agustín Melgar» y de la primaria «Abías Domínguez Alejandro», en dos Bocas, Tabasco, así como organizaciones de la sociedad civil, condenaron el incidente en la refinería y reafirmaron su exigencia al Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para la reubicación de las escuelas por el riesgo que representa la cercanía de las instalaciones de Pemex.

«Se comprueba una vez más que los riesgos de explosiones, fugas o derrames son permanentes e intrínsecos a la infraestructura fósil, como la refinería. No hay infraestructura capaz de prevenir en su totalidad desastres provocados por condiciones climáticas extremas, errores humanos o fallas mecánicas», reiteraron las familias.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C y Familia Pasta de Conchos, se solidarizaron con las y los trabajadores afectados y con las familias de quienes perdieron a un ser querido.

De igual forma, refrendaron su solidaridad con las mamás y papás que han exigido la reubicación de las escuelas desde hace varias semanas. «Afortunadamente, este incidente ocurrió muy temprano y sin estudiantes en las escuelas, dado el riesgo directo al que habrían estado expuestos y la dificultad para evacuarles debido a la inundación de las inmediaciones», añadieron.

«Cada día que se retrasa la reubicación de las escuelas es una nueva posibilidad de desastre que afecta a cientos de niñas y niños, así como al personal escolar», compartieron las familias e hicieron un llamado para conformar mesas de trabajo con madres de familia y el Gobierno federal, quienes darían seguimiento al proceso de reubicación.

Especialmente, reiteraron su llamado al Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, «a quien las madres han turnado oficios desde noviembre del año pasado, sin respuesta aún, y a la propia Presidenta de la República, a quien le entregaron un oficio el pasado 10 de marzo. No podemos permitir que siga sin atención un caso tan evidente de sacrificio de la salud de una población», finalizaron.