Sabores Regios llegará a Monterrey con lo mejor de su gastronomía

Los próximos 10 y 11 de octubre

Se busca replicar el éxito de la experiencia gourmet capitalina

Por Gloria Carpio

El creador de Sabor es Polanco, Alejandro Garza, adelanta que la nueva edición regiomontana, Sabores Regios, se realizará los próximos 10 y 11 de octubre en el corazón de San Pedro Garza García, Nuevo León. El concepto buscará replicar el éxito de la experiencia gourmet capitalina, reuniendo a destacados restaurantes y dejando, como principal objetivo, a expositores y asistentes “felices”.

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En entrevista para DIARIO IMAGEN, Garza confirmó que Sabores Regios ya tiene fecha y sede “Sabores Regios 10 y 11 de octubre en San Pedro, en pleno corazón de San Pedro”. Adelantó que el encuentro gastronómico reunirá a los mejores restaurantes, con una selección basada en la escena culinaria de Monterrey y cada uno de sus rincones, lo que abre la puerta a propuestas de otras latitudes que dialoguen con la identidad regiomontana.

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Garza subrayó que su apuesta está en los sabores de la ciudad “Tengo Sabores Monterrey, Sabores Regios, es como se va a perfilar el espíritu del nuevo festival que buscará consolidarse como referencia gastronómica en el norte del país.

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La fórmula de éxito de Sabor es Polanco

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Mientras Garza disfrutaba unos “muy ricos esquites de Porfirios” declaró “Porfirios es uno de los restaurantes predilectos de Sabores Polanco”. En ese contexto, el organizador hizo un balance de la evolución del festival original en la Ciudad de México “Muy contento, ha crecido mucho, sobre todo los expositores están felices y la gente sale feliz, que es lo que a mí me deja más conforme”.

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Y esa misma fórmula de satisfacción general es la que busca trasladar ahora a Sabores Regios, con una curaduría que ponga en alto la cocina de Monterrey y su área metropolitana.

En la charla también destacó la presencia de Argentina como país invitado en Sabor es Polanco, lo que ilustra la vocación internacional del concepto. Garza explicó que “Argentina quiso venir, el año pasado vino con un stand muy pequeño y ahora quiso ampliarlo y como verás el stand ahora es gigante”.

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Esta expansión del pabellón argentino refuerza la idea de que Sabor es Polanco se ha convertido en una plataforma apetecible para cocinas de otros países, dinámica que, eventualmente, podría replicarse en la versión regiomontana del festival.

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Satisfecho y agradecido

Al cierre de la conversación, el director de Sabor es Polanco envió un mensaje a quienes hacen posible el evento “gracias por venir, Con esa misma actitud de gratitud y entusiasmo, vamos a encabezar ahora Sabores Regios, donde espera ver nuevamente a expositores y público salir tan satisfechos como en la edición capitalina” concluyó.

¡Guanajuato Sí Sabe!

Sabor Es Polanco llegó a su 12a edición más renovado, con más fuerza que nunca y con más de 80 restaurantes participantes; la fiesta gastronómica más esperada recibió a los asistentes con más de 220 expositores y más de 500 platillos para deleite de todos.

En punto de las 2 de la tarde se llevó a cabo la ceremonia de inauguración donde contamos con la presencia de Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo; María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato; Alejandro Garza, Director General de Sabor Es Polanco; Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); Valentín Díaz Gilligan, Presidente Ente de Turismo de Buenos Aires y Visit Buenos Aires; Hugo Vela, Presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes; Emmanuel Valle, Subdirector de Medios de Pago de Santander México; Gabriela Velázquez, Brand Manager de DOCa Rioja en México; Romina Bocachr, Encargada de Negocios de la Embajada Argentina en México; Elisa Puentes, Directora de Fundación CIMA y David Askur, Director de Estrategia y Experiencias de Múltiplo, quienes realizaron el corte de listón.

En este acto se entregaron los galardones Pedro Poncelis quien, es el creador de la cultura del vino en México y es considerado de los mejores sommeliers de nuestro país, creador de la cava de vinos más grande y mejor surtida de América Latina: La Cava del Hotel Presidente Intercontinental. Por su parte Gabriela Velázquez, Brand Manager de DOCa Rioja en México, recibió un reconocimiento por los 100 años de la creación de la Denominación de Origen Calificada Rioja, integrada por 13 mil viticultores y cerca de 600 bodegas. Asi mismo, Maria Victoria Castro, de promoción Argentina, recibió de manos del Alcalde Mauricio Tabe, su distinción como País Invitado de la duodécima edición de Sabor Es Polanco.

En la noche previa a la inauguración, durante la Mesa de Gala 2026, se entregaron dos distinciones especiales una a la Chef Martha Ortiz, por ser una de las grandes embajadoras de la gastronomía de México en el mundo, Quien ha llevado la cocina mexicana más allá de nuestras fronteras demostrando que ésta también puede ser arte qué se saborea. Ahí también se le otorgó su reconocimiento a Guanajuato, Estado Invitado en la décima segunda edición de Sabor Es Polanco, galardón que fue recibido por la Secretaria de Turismo e Identidad, María Guadalupe Robles León.

Y siendo Guanajuato el Estado Invitado, esta entidad estuvo presente con 11 bodegas de vino, dos cocineras tradicionales, una del Municipio de Comonfort y una de Celaya; 5 restaurantes con experiencias gastronómicas del Estado: Agavia, Nudol, Hank’s, Hacitto y La Baja. Además de que ofrecieron una cata de tequila y una cata de mezcal guanajuatenses y también una activación de sombreros de San Francisco del Rincón.

Argenita destaca con tres espacios

Por su parte, el País Invitado: Argentina, se destacó con tres espacios: el Pabellón Gastronómico, que fue una experiencia única de la mano de una selección de cocineros de distintas zonas del país, incluyendo al destacado chef de Buenos Aires con estrellas Michelin: Gonzalo Aramburu, con una degustación permanente de productos de los icónicos restaurantes Aramburu, La Cabrera y del restaurante Crizia de Gabriel Oggero. Toda la experiencia de Argentina viajó bajo la curaduría del reconocido Chef Dante Liporace, para invitar a los asistentes a descubrir una diversidad que va mucho más allá de los referentes clásicos como el asado, el dulce de leche o las empanadas; posicionando a la cocina argentina en el centro del esquema gastronómico mundial.

Para esta duodécima jornada, se ofrecieron al público las mejores experiencias gastronómicas. En el Atelier Sabor Es Polanco se brindaron demostraciones gastronómicas de la mano de los chefs: Roberto Alcocer, Alan Sánchez, Alberto Mazzocco, Maricú Ortiz, Alfredo Chávez, Edmundo Martínez, Juan Aquino y Axel Valdivieso. Mientras que en el espacio de Itzel Paniagua esta chef ofreció máster clases con los reconocidos chefs Aquiles Chávez del restaurante Sotero, Carlos Galán de Guzina Oaxaca y Rodrigo Pacheco de Teka.

Un éxito fue sin duda el ronqueo de atún ofrecido por la Revista Vatel el sábado, donde el chef Hiroshi Kawahito cortó un pescado de más de 150 kg; pero además este mismo expositor el día domingo, brindó un Despiece de Res, que sin duda dejó a todos impresionados por la destreza de quienes llevaron a cabo estas experiencias. Todo esto, además de las catas de café que ofreció Taster’s Choice, la de queso cottage impartida por Lyncott, la de vino de DOCa Rioja, el taller de mixología dado por Tequila Orendain, entre muchas otras.

Lo mejor con pase premium

Además, Pase Premium fue el lugar que reunió a lo mejor de lo mejor, con una selección excepcional de sabores y experiencias únicas, este año los restaurantes que brindaron vivencias exclusivas para los ahí presentes fueron el restaurante Augurio, desde Puebla; Pitiona de Oaxaca, Tori Tori y Freshbox con una experiencia exclusiva junto al chef Sean Grunday. Además, ahí el público pudo acceder a las propuestas gastronómicas La Cocina del Bizco del Chef Jesús Pedraza; la de St. Regis México City de Diego Niño, incluyendo The Table Krug, Diana y King Kole Bar; Estoril Polanco; Grupo Culinaria Chic del Chef Abel Hernández, Alfredo di Roma y Fónico. Además de todo se disfrutó de El salón de la Excelencia, se degustó whiskey Woodford Reserve, Tequila Herradura, Champagne Taittinger, St-Germain, Wine Advisor estuvo presente con selectas bodegas de vinos, experiencias de macarrones, The Caviar Corner y una barra de jamones jabugos.

En Sabor Es Polanco 2026, La música también fue protagonista con un show diferente para cada noche. El sábado 14 Playa Limbo puso a cantar a todos sus mejores éxitos: “El tiempo de ti”, “El eco de tu voz”, “Todo cambia” y muchas más, que pusieron a todos a cantar y a bailar. Y el domingo 15, la jornada musical arrancó con Kai Alana, la joven sensación de la música que llegó a encender el escenario con su ritmo; y más tarde de DLD puso a chicos y a grandes a rockear con lo mejor de su repertorio, Francisco Familiar, Erik Neville, Edgar «Pijey» Hansen y toda la banda la armaron en grande.

Para esta décima segunda edición, sin duda, la gran novedad y el éxito de cada noche fue el espacio denominado Con Sabor a Despecho, lugar que el público abarrotó, donde cantaron con sentimiento los grandes éxitos musicales de las últimas décadas y que fue el gran cierre de una deliciosa jornada gastronómica.

Para terminar, cabe resaltar que la sorpresa de este año fue que se dio a conocer, de voz de Alejandro Garza, Director General de Sabor Es Polanco, que en el mes de octubre llegará a San Pedro Garza García, Nuevo León: Sabores Regios.

En este 2026, agradecemos a nuestros patrocinadores: Banco Santander, Guanajuato, Argentina, Unique Rewards, Coca Cola, Geely, Aeroméxico, Tequila Herradura, Modelo, Tequila Patrón, Nescafé Taster’s Choice, Lala, Los Volcanes, Lyncott, Riunite, Tequila 1800, San Rafael, Maja, McCormick, Kleenex, Kleenex Cottonelle, Licor 43, Gelan Plus, Domecq, Hielo Gourmet, Royal Gas, CANIRAC, Inhibitron Twit, Tangamanga, Cuadra, Viñedo San Miguel, Isdin, Tequila Orendain, Café Garat, Rioja, Soluciones Gastronómicas, Unicable, Turibús, Food and Travel, Estilo DF, Milenio, Mapa Masaryk, 88.9 Noticias, Amor 95.3, Los 40, Mix 106.5, Beat 100.9, Dónde Ir, EXA 104.9, Gourmet de México, Joya 93.7, Match 93.3, MVS 102.5, Oye 89.7, Stereo Cien, W Radio y Radio Fórmula, ya que sin todos ellos Sabor Es Polanco no sería lo que es.

¡Nos vemos en Sabores Regios!

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