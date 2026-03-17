Lauro Zavala analiza la representación de la violencia y el erotismo en el cine en la UAEMéx

Toluca, Méx.- En la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se llevó a cabo la conferencia “Representación de la violencia y el erotismo en el cine: análisis de la amplitud estilística”, impartida por el teórico y analista cinematográfico mexicano Lauro Zavala, quien dialogó con estudiantes y académicos sobre las herramientas del análisis cinematográfico contemporáneo.

Ante la comunidad universitaria, Zavala explicó que la Amplitud Estilística es un recurso del lenguaje cinematográfico relacionado con la puesta en escena, construido a partir de la interacción de distintos elementos formales como la imagen, el sonido, el montaje y la narración.

De acuerdo con el especialista, este recurso puede analizarse con mayor precisión en secuencias particularmente significativas, como aquellas que representan violencia o erotismo.

“El involucramiento del espectador en el ritmo dramático de una secuencia es controlado por todos los elementos de la forma. Estos se integran en la Amplitud Estilística, que incluso puede graficarse para comprender cómo se construye la experiencia ideológica y emocional del espectador”, precisó.

Durante su exposición, el académico explicó que la Baja Amplitud Estilística corresponde al lenguaje del cine clásico, mientras que la Alta Amplitud Estilística se asocia con el cine moderno.

En el caso del cine posmoderno -añadió- se identifican dos estrategias: la Amplitud Estilística Mixta, que combina simultáneamente registros clásicos y modernos en un mismo plano, y la Amplitud Estilística Variable, donde estos registros se alternan a lo largo de una misma secuencia.

Como parte del análisis, el público observó y discutió fragmentos de películas como Psycho, Reservoir Dogs, Yojimbo, María Candelaria, 5 to 7 y The Tobacconist, cuyas secuencias permitieron ejemplificar distintos niveles de amplitud estilística.

“En el cine mexicano no hay películas eróticas, pero sí secuencias eróticas. También resulta interesante que ante el cine violento no exista tanta escandalización como cuando se aborda el erotismo; es un fenómeno incluso social”, comentó.

Finalmente, Lauro Zavala destacó que el análisis cinematográfico permite comprender cómo la forma fílmica influye en la percepción del público y celebró la existencia de espacios de reflexión académica que fomentan el estudio del cine desde su dimensión.