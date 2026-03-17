Revocación de mandato

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Son muchos los que se preguntan ¿Qué es la revocación de mandato?

“La revocación de mandato en México es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos solicitar la conclusión anticipada del mandato del Presidente de la República, basado en la pérdida de confianza”.

Se trata de un ordenamiento de reciente aprobación que ya fue usado en 2022, cuando el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido al mismo en las urnas.

Con un resultado de poco más de 15 millones de votos favorables y un millón que pidieron se le revocara el mandato.

La concurrencia en las urnas fue de poco más de 16 millones de ciudadanos votantes, un porcentaje mínimo comparado con el universo de más de 90 millones de empadronados de aquel entonces, por lo que no fue considerada válida, ya que se requiere de la participación ciudadana del 40 por ciento de los empadronados.

El tema salta nuevamente a la discusión pública, ya que el “plan B” de la reforma electoral contempla definir si la revocación de mandato de la actual presidenta Claudia Sheinbaum se realizará en 2027 o 2028.

La primera de las fechas conlleva incluirla en la boleta de los comicios federales del año próximo, lo que se considera un arma de dos filos.

Los opositores consideran que su inclusión le permitiría hacer campaña a la par de los candidatos que competirán por 17 gubernaturas y 300 diputaciones federales uninominales, además de la disputa de alcaldías y congreso estatales.

Sería una desventaja, tomando en cuenta los altos índices de popularidad que tiene la actual Presidenta.

Hay otros que alientan a que se le incluya, ya que esperan que para ese entonces los conflictos internos y externos la dejen vulnerable y sufra un revés en las urnas, convirtiéndose en un posible lastre para los candidatos.

Los que están por que se vaya hasta el año siguiente de la elección federal de medio sexenio, se basan en que la ley lo determina así, fijando la fecha después del tercer año de gobierno. Es decir, después del primero de octubre de 2027.

La jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales,federales o locales, de conformidad con la convocatoria que al efecto emita el Consejo General.

De acuerdo con el texto enviado al Senado de la República, los temas de la reforma electoral en su “plan B” se consideran menores en su mayoría, ya que la elección de los plurinominales y el recorte al gasto de los partidos quedaron en el olvido.

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El recorte de salarios de la alta burocracia es tema de reforma, para quitar privilegios a algunos y, principalmente, reducir salarios, ya que nadie podrá ganar más que quien ostente el Ejecutivo federal. La reducción afecta a los congresos locales y al legislativo federal. Nuevamente, la gastada frase de no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre, aunque la mayoría de los gobernantes la olvidan, sin atender esta proclama ni los exhortos de la Presidenta para vivir con austeridad.

ramonzurita44@hotmail.com

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El tema salta nuevamente a la discusión pública, ya que el “plan B” de la reforma electoral contempla definir si la revocación de mandato de la actual presidenta Claudia Sheinbaum se realizará en 2027 o 2028. La primera de las fechas conlleva incluirla en la boleta de los comicios federales del año próximo, un arma de dos filos.

PATA

La revocación de mandato en México es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos solicitar la conclusión anticipada del mandato del Presidente de la República, basado en la pérdida de confianza.