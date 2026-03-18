Refuerza gobierno de Tlalnepantla monitoreo constante y varias acciones ante lluvias atípicas

Trabajos de limpieza y desazolve

Tlalnepantla, Méx.- Derivado de las lluvias atípicas registradas este martes en el territorio municipal, el Gobierno de Tlalnepantla informa que se mantiene un monitoreo constante de los puntos identificados como susceptibles de riesgo de inundación.

Personal especializado de diversas áreas de la administración trabaja las 24 horas del día con el objetivo de prevenir afectaciones y salvaguardar la integridad de las familias de Tlalnepantla se mantendrán recorridos de vigilancia durante la tarde y noche en puntos prioritarios.

Como parte del programa preventivo de vialidades, se realizan cortes de circulación en las zonas de mayor afluencia vehicular, así como atención donde se presentan encharcamientos.

Personal del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) labora de manera continua para mitigar cualquier acumulación de agua que pudiera comprometer la seguridad de los automovilistas.

Asimismo, las cuadrillas del OPDM intensifican los trabajos de limpieza y desazolve en la infraestructura pluvial, retirando basura, hojarasca y ramas de coladeras, alcantarillas y rejillas.

Para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, el gobierno municipal mantiene desplegados camiones vactor y bombas de achique, herramientas fundamentales para el retiro oportuno de excedentes de agua que pudieran obstruir las principales vialidades del municipio.