Implementa Naucalpan comunicación accesible bajo la “Pauta de Lectura Fácil“

Garantiza que el derecho a la información sea una realidad

Naucalpan, Méx.- Con el objetivo de consolidar una administración pública incluyente y transparente, el gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez inició la difusión a partir de este mes de la información oficial bajo el esquema de Lectura Fácil, convirtiéndose en el primer ayuntamiento del país en aplicar la Pauta de Lectura Fácil de la Unión Europea.

Esta iniciativa técnica responde a la necesidad de democratizar la información. A través de este modelo, Naucalpan garantiza que el derecho a la información sea una realidad para todos los ciudadanos, sin distinción.

Este esfuerzo institucional está diseñado para beneficiar a diversos sectores de la sociedad, tales como:

Personas con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje.

Adultos mayores que requieren textos con tipografía clara y mensajes puntuales.

Hablantes de lenguas indígenas que tienen el español como segunda lengua.

Población infantil, facilitando su acercamiento a los temas de interés público.

La Lectura Fácil es un método de redacción y diseño que simplifica la estructura de los textos para hacerlos legibles y comprensibles. Al seguir la Pauta de Lectura Fácil, la Subdirección de Comunicación Inclusiva y Participativa organiza los boletines con frases directas, vocabulario cotidiano y una estructura visual clara. Esto permite que los mensajes sobre seguridad, obra pública y servicios lleguen de manera efectiva a la población.

De esta manera, Naucalpan se posiciona a la vanguardia nacional al ser el único municipio que ha adoptado estos estándares internacionales de accesibilidad cognitiva. Para asegurar que la información llegue directamente a los hogares. Los materiales adaptados se difunden a partir de este mes de manera permanente a través de la página oficial de Facebook del gobierno municipal.