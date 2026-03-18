Llama Enrique Vargas del Villar a dialogar sobre tratado comercial

T-MEC, prioridad para el gobierno federal

Valle de México. – Ante el inicio de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el senador Enrique Vargas del Villar, llamó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para que convoquen a una mesa de trabajo y diálogo en la que participen todas las fuerzas políticas del país.

El también integrante de la Comisión de Seguimiento del T-MEC, indicó que la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben considerar todas las voces en el inicio de las negociaciones, más allá de cualquier diferencia partidista, pues la política internacional requiere considerar a todos los sectores para que ninguno quede atrás y se privilegie el bien del país.

“Quiero hacer un llamado a la presidenta de la República, con mucho respeto, para que nos sentemos todas las fuerzas políticas en una mesa para poder entrarle de a deveras a la revisión del T-MEC; porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y de aquí dependen los próximos años, por lo que debemos sacar una muy buena negociación para México y el resto de los países”, comentó.

El senador del PAN indicó que la negociación del Tratado debe ser una prioridad para el gobierno federal, pues ello, le daría fortaleza a la economía que no ha mejorado en los últimos años, además de brindarle certeza jurídica.

Agregó que todas las fuerzas políticas están dispuestas a sumar en la negociación por el bien de México, al tiempo en que llamó a no distraer estos esfuerzos con otras iniciativas como el llamado “plan B” de la reforma electoral, que lo único que han logrado es incrementar la división y polarización entre los mexicanos.