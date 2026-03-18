Inició en Edomex la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja

Toluca, Méx.- El diputado José Francisco Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, respectivamente, acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al arranque de la ‘Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana del Estado de México’, evento realizado en Toluca. Con el inicio de la colecta, encabezado por Carlos Freaner Figueroa y Jorge Forastieri Muñoz, presidente nacional y delegado estatal de la institución, respectivamente, ésta reafirma su compromiso permanente con la atención de emergencias, la asistencia médica y la acción humanitaria, invitando a todos los sectores de la sociedad a sumarse a esta causa que salva vidas.

La mandataria agradeció la presencia de quienes representan los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y judicial), ya que eso representa la magnitud de la importancia de la Cruz Roja Mexicana