Desde la “época neoliberal” se desechó la idea de crear una refinería en Dos Bocas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Alguien se equivocó en Petróleos Mexicanos (Pemex), pues les pidieron organizar una celebración “encendida” en ocasión del 88 aniversario de la expropiación petrolera, pero lo tomaron muy radical y le prendieron fuego a la refinería Olmeca.

La verdad es que duele hacer malas bromas acerca de lo que debería ser una valiosa obra de la llamada Cuarta Transformación, pero que ha sido un dolor de cabeza para el régimen prácticamente desde que fue concebida.

La refinería, que todavía no se sabe bien a bien si ya alcanzó su nivel óptimo de producción, es uno más de los caprichos del caudillo de la 4T, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió que se instalara en su estado natal, a pesar de las advertencias de los especialistas, como tampoco atendió advertencias para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y sustituirlo por una terminal aérea pueblerina que, como la refinería Olmeca, tampoco cumple con los propósitos para los cuales fue creado, como el reemplazar a un super saturado aeropuerto de la capital del país.

Si de caprichos se trata, no se puede dejar de mencionar los trenes Maya e Interoceánico, que han causado más destrozos que beneficios, con un caudal de descarrilamientos, para los cuales siempre se han encontrado excusas o chivos expiatorios. Ni qué decir de la fantasiosa “mega farmacia” con la que supuestamente se iba a terminar con el desabasto de medicinas provocado precisamente por el gobierno del político de Macuspana que destruyó lo existente en materia de salud pública sin cumplir su ilusa oferta de crear un sistema “mejor que el de Dinamarca”.

Pero, en el caso concreto de la refinería ubicada en Dos Bocas, cabe recordar lo que se dijo desde que el líder de la llamada Cuarta Transformación anunció su intención de crearla, con la falsa presunción de lograr la autosuficiencia en combustibles para los automotores.

Desde el 7 de julio de 2019, apenas a medio año del arranque del sexenio del expresidente López, el diario El Informador de Guadalajara publicó un despacho de la agencia SUN en el que se advirtió:

“Desde hace 11 años (en plena época neoliberal, vale precisar) el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) alertó que el municipio de Paraíso, Tabasco, presentaba el mayor riesgo para la instalación de una refinería, como la que ahora se pretende construir en Dos Bocas, por lo que en ese entonces declaró que no era recomendable la elección de ese sitio.

“El Análisis de Prefactibilidad Ambiental y Socioeconómica de Diferentes sitios para la Localización del Proyecto de Ampliación de Capacidad de Proceso del Sistema Nacional de Refinación (SNR), elaborado por el IMP en 2008, destaca que este municipio, donde se halla Dos Bocas, es el que presenta mayores limitantes para el desarrollo de una refinería, tanto en materia ambiental como social y de infraestructura.

“El documento entregado a Petróleos Mexicanos (Pemex) en noviembre de 2008 resalta que Paraíso presenta una problemática relacionada con los ecosistemas, que alberga una variedad de especies protegidas o en estatus de peligro, así como vegetación conformada principalmente por pantanos, esteros o manglares.

“El municipio de Paraíso fue el que presentó el mayor riesgo relacionado con la instalación de una nueva refinería, por lo que no es recomendable la elección de este sitio. Esto es debido a que tanto en materia ambiental como social o de infraestructura se encontró la mayor cantidad de limitantes comparado con el resto de los sitios de estudio”, advierte el documento.

“El IMP, que es un centro público de investigación especializado en hidrocarburos, evaluó siete municipios al comparar las condiciones ambientales, sociales y económicas para determinar cuál es el mejor sitio para el desarrollo de la refinería. Los lugares analizados fueron Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Paraíso, Tabasco; Salina Cruz, Oaxaca, y Tula de Allende, Hidalgo.

“Desde ese entonces, el IMP alertó del aumento del nivel del mar en la zona ocasionado por el cambio climático, lo cual se deriva de la condición particular del estado de Tabasco y su escasa altura sobre el mar”.

La nota también expone que “el IMP resaltó que la falta de terrenos adecuados para la construcción en Paraíso requiere de importantes obras para el acondicionamiento del terreno, debido a las lagunas y pantanos con suelos arcillosos.

“Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), destacó que pese a que en 2008 el instituto consideró la vulnerabilidad que presenta el terreno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador continúa impulsando la obra de Dos Bocas, lo cual manifiesta un desinterés por el ambiente.

«El gobierno federal se tiene que serenar en cuanto al ritmo al que quieren hacer las cosas, eso los puede hacer tropezar, está bien que quieran hacer obras, pero lo tienen que hacer conforme a los tiempos que marcan las leyes. Lo que hemos visto es que el tema ambiental no es una prioridad para la administración», subrayó.

“Comentó que esta obra comenzó con el pie izquierdo, pues el año pasado se hizo pública la tala de 220 hectáreas de manglar en Dos Bocas, a fin de preparar el sitio para la refinería, sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental o con una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo cual consideró como una falta de respeto a la legislación en la materia”.

Cabe precisar que el IMP no es ningún organismo opositor, sino una institución oficial de alto nivel académico que ha logrado importantes avances. Es reconocido como Centro Público de Investigación, y en sus objetivos institucionales considera la formación de especialistas e investigadores para agregar valor al sector.

Por desgracia, las previsiones de los especialistas del IMP se han cumplido más que cabalmente. El caso más reciente fue el incendio que se desató el pasado día 17, vísperas del aniversario de la expropiación petrolera, a consecuencia del cual murieron cinco personas, sin que se dieran datos acerca de otros afectados.

El informe de las autoridades de Pemex indica que la conflagración se generó “debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, (donde) hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”.

También explicó que “las llamadas aguas aceitosas son mezclas de agua con residuos de hidrocarburos, como gasolina, diésel o aceites industriales. Este tipo de líquidos se genera en procesos de refinación y manejo de combustibles”.

Esto significa que eran más que justificadas las advertencias acerca de los riesgos de instalar una refinería en esa zona.

La presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) realizaría el peritaje para determinar las causas del accidente.

Eso no será necesario, si se trata de librar a culpas a funcionarios públicos, pues ya la empresa petrolera (que nos pertenece a todos los mexicanos, dice la 4T) se encargó de deslindarse, pues dejó bien claro desde un principio que el percance ocurrió fuera de las instalaciones de la refinería y, en cuanto a las víctimas, sólo una era trabajadora de Pemex, las cuatro restantes pertenecían a una empresa ajena.

Claro, hay que determinar cómo una obra tan moderna tiene derrames, pero la Fiscalía “carnal” se encargará de encontrar responsables no vinculados con la empresa estatal ni con alguna otra área del gobierno.

Por otra parte, una buena, aunque breve.

El presidente de la Comisión de Economía Social de la Cámara de Diputados, Jesús Valdés Peña, acompañó a los directivos de Perfetti Van Melle México, empresa líder en confitería, a la apertura de su nueva línea de producción en el complejo Toluca 2000. Con una inversión de 600 millones de pesos, aumentará la fuerza laboral en más de 300 plazas de trabajo.

Perfetti opera 39 plantas en el mundo, que le permiten tener presencia en 159 países. La modernización de esta planta integra tecnología de vanguardia para asegurar los más altos estándares de calidad. Con ello, busca consolidar su competitividad y mejorar el suministro hacia sus mercados estratégicos en Norteamérica.