La CNTE inicia paro de 72 horas y asfixia a la Ciudad de México

Muestra músculo en busca de más concesiones

Bloqueos en al menos seis alcaldías de la capital y en otras ciudades

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron este miércoles a las calles de la Ciudad de México, y de otras ciudades, al iniciar un paro nacional de 72 horas con una mega marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, afectando la movilidad, además de sus bloqueos en distintos puntos de la capital.

Desde las 09:00 horas, contingentes de unos 3 mil maestros provenientes de diversos estados se concentraron en el Ángel de la Independencia, donde ofrecieron un posicionamiento previo al inicio de la mega movilización rumbo a Palacio Nacional.

El recorrido contempló vialidades clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, lo que generó afectaciones en una de las zonas más transitadas de la capital.

La suspensión de labores a nivel nacional se extenderá hasta el próximo viernes 20 de marzo y como parte de la jornada de protesta, los docentes instalarán un plantón en la Plaza de la Constitución, el cual podría mantenerse varios días como medida de presión.

Por la tarde, a las 18:00 horas, llevaron a cabo una Asamblea Nacional Representativa en el Centro Histórico, donde se definieron las siguientes acciones del movimiento.

Sheinbaum Pardo llama a protestas pacíficas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, hizo un llamado esta mañana a la CNTE a manifestarse de manera pacífica y reiteró que su gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo.

Principales demandas del magisterio

El pliego petitorio incluye demandas históricas del sector educativo, entre ellas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa

Regreso a un sistema de pensiones sin Afores

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Mejores condiciones laborales y mayor presupuesto educativo

Fin a descuentos y sanciones por participar en protestas

Los docentes también exigen retomar el diálogo formal con el gobierno federal para atender estos puntos.

Logro de concesiones

Hace casi un año, la CNTE logró concesiones de parte de Claudia Sheinbaum tras una serie de negociaciones que buscaba desactivar un plantón que colapsó Ciudad de México durante semanas. La congelación y reducción de la edad de jubilación y el incremento del 10% en los salarios fueron algunas de las cesiones obtenidas en junio del año pasado, cuando los maestros se retiraron del Zócalo bajo una consigna que sonaba a advertencia: “No estamos cansados ni fracasados, estamos pausados”.

Meses después, cuando un nuevo paro fue anunciado en noviembre por, según el magisterio, el incumplimiento de acuerdos, el Gobierno negó las acusaciones. “Rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socaven la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación”, señaló en un video Rosa Icela, secretaria de Gobernación.

En ese momento, también resaltó que desde Palacio Nacional se habían mantenido siempre abiertos al diálogo. Prueba de ello eran las más de 22 mesas de trabajo que se instalaron con ellos y las más de 10 reuniones que la mandataria había tenido con los líderes de la CNTE.

Pero los decretos publicados por la presidenta a finales de junio, que pretendían apaciguar a los maestros, no fueron suficientes. La CNTE calificó las medidas de “simulaciones” y “migajas maquilladas de justicia” y denunciaron que no atendían las necesidades de los trabajadores, lo que más tarde los llevó a nuevas movilizaciones. Sheinbaum aseguró entonces que el magisterio buscaba “utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional”, a pesar de que ya se habían “atendido muchísimas de las demandas”.

También destacó que, aunque era financieramente imposible revocar la Ley del ISSSTE de 2007, se habían ofrecido alternativas. “Se hizo el fondo de pensiones para el Bienestar y se está trabajando en otras opciones. En el caso de la reforma educativa ya planteamos que no va a haber ninguna imposición”, afirmó.

El anuncio de esta nueva convocatoria ha puesto sobre aviso a las autoridades, quienes han instalado vallas metálicas en el Zócalo y algunas calles aledañas. De acuerdo con la información publicada por los maestros, el 20% del sindicato participará en la marcha de la capital, mientras que el otro 80% se movilizará en los estados.