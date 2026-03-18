Capta Edomex 294 mdp al incorporar a vehículos foráneos al padrón estatal

Facilitan su inscripción

– Subsidio del 100 por ciento en Tenencia 2026 y en el ISAVAU impulsa la regularización vehicular en la entidad mexiquense

Toluca, Estado de México.– Gracias a los subsidios fiscales, implementados por el Gobierno del Estado de México, 91 mil vehículos emplacados en otras entidades han sido incorporados al padrón estatal, al corte del 17 de marzo, lo que representa un ingreso por 294 millones de pesos.

La administración que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez implementó, a través de la Secretaría de Finanzas, un esquema de estímulos dirigido a personas que residen en la entidad y cuentan con automóviles registrados en otros Estados, con el objetivo de facilitar su inscripción en el padrón de la entidad.

Como parte de este programa, durante el primer trimestre de 2026 se otorgan subsidios del 100 por ciento en el Impuesto sobre Tenencia 2026, así como en el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) a personas físicas que realicen el trámite de alta y cambio de placas en el Estado de México.

El beneficio aplica para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido.

Para facilitar el proceso, el trámite se realiza en línea o de manera presencial.

En la modalidad digital, las y los contribuyentes pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente, seleccionar el apartado de Control Vehicular, posteriormente Trámites Electrónicos y finalmente en Alta de Vehículo de otra Entidad, con opción de recibir las placas en su domicilio o recogerlas en Centros de Servicios Fiscales y Módulos Integrales de Recaudación.

De manera presencial, el trámite se realiza en Centros de Servicios Fiscales Los requisitos para acceder a este beneficio son factura o documento que acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio en el Estado de México.

El gobierno del Estado de México reitera que los trámites se realizan de manera sencilla, rápida y sin intermediarios, por lo que invita a la ciudadanía a evitar gestores y utilizar únicamente los canales oficiales para realizar sus procesos.