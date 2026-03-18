Línea III del Mexicable conectará a habitantes de nueve colonias de Naucalpan

Operación ininterrumpida y cabinas de última generación

Naucalpan, Estado de México.– Con la visión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de hacer obras que mejoren la movilidad de la ciudadanía, el Mexicable Línea III transformará la conectividad de 700 mil habitantes de nueve colonias del municipio de Naucalpan, asentadas en una zona densamente poblada, caracterizada por una topografía irregular, con calles de pendientes pronunciadas.

Las características geográficas y una oferta de transporte limitada obligan a los residentes de esta área a caminar largas distancias por calles o banquetas inclinadas.

La construcción de la Línea del Mexicable concluirá a finales del presente año, para lograr el objetivo del Gobierno del Estado de México de hacer este “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

El sistema comprende 10 estaciones y un beneficio diario para 40 mil usuarios de las colonias Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado, Izcalli Chamapa.

“Es importante resaltar que prácticamente se tiene un tiempo de operación ininterrumpido de 99.99, tomando como ejemplo las dos líneas que ya operan en el Estado”, apuntó Silvia Rebeca Ortega Reyes, Enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

Se contempla que la obra civil del Mexicable Línea III quede lista a finales de 2026, para iniciar su funcionamiento en el primer trimestre de 2027, luego de las pruebas operativas. Una vez en servicio el sistema transformará la movilidad de la región con un transporte digno, seguro y eficiente.

El teleférico, permitirá una mejor integración con el resto de la Zona Metropolitana, al tener conexión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Estación Cuatro Caminos) y con 60 empresas de transporte que operan en la Estación de Transferencia Multimodal Cuatro Caminos; también reducirá los tiempos de traslado de poco más de una hora a solo 30 minutos, facilitando los desplazamientos hacia trabajo, escuelas y otras actividades cotidianas.